Bis 1989 sei dieses TSF benutzt worden. „Sein Nachfolger ist nun aber auch schon wieder fast 30 Jahre alt, sodass wir noch in diesem Jahr die Übergabe eines neuen Fahrzeugs feiern können.“

Notwendig sei der Wechsel zu einer neuen Fahrzeug-Generation aber nicht nur aufgrund des Alters des Gefährts, „sondern auch, weil sich die Art der Einsätze mit den Jahren geändert hat“. Seien es früher zum größten Teil Brände gewesen, zu denen die Ortsfeuerwehr gerufen wurde, gebe es heutzutage zahlreiche Einsätze im Gefahrgutwesen, bei Verkehrsunfällen oder eben allgemeine Hilfeleistungseinsätze. Dazu zählen beispielsweise umgestürzte Bäume und voll gelaufene Keller. „Außerdem nehmen wir an Feuerwehr-Wettbewerben teil“, erzählt der Vorsitzende.

Der inzwischen 44-jährige Michael Ahlden ist 1993 in die Feuerwehr eingetreten, „in einem kleinen Ort ist das stets ein schöner Weg, um einerseits Gutes bewirken zu können, und um andererseits aktiver Teil der Dorfgemeinschaft zu sein“. Seit 2001 steht er der Wehr als Ortsbrandmeister vor. Zu den letzten Einsätzen, die er geleitet hat, gehören unter anderem ein Wohnhausbrand, das Löschen von in Brand geratenen Strohballen sowie technische Hilfeleistungen. „Einsätze, die mir persönlich immer ganz besonders in Erinnerung bleiben, sind Verkehrsunfälle mit Personenschäden sowie größere Brände, bei denen viel zerstört wird“, sagt der Ortsbrandmeister.

Während die Feuerwehr Weitzmühlen aktuell einen recht deutlichen Männerüberschuss verzeichnen kann (18 Männer, vier Frauen bei den Aktiven und acht Männer in der Altersabteilung), sahen die Anfänge 1943 ganz anders aus: „Damals, mitten im Krieg, als aus der Pflichtfeuerwehr eine Freiwillige Feuerwehr wurde, waren es acht Frauen, die sich dieser Aufgabe angenommen haben. Zwei von ihnen sind heute noch am Leben", erzählt Ahlden.

War die Wehr bis in die späten 1980er-Jahre hinein fest in Männerhand, hat sich dies durch den Einsatz der Kinderfeuerwehr- und Jugendfeuerwehrwarte in jüngster Vergangenheit wieder geändert. Die Kinderfeuerwehr Weitzmühlen wurde 2010 als zweite im Landkreis Verden gegründet, drei Jahre später folgte dann die Gründung der Jugendfeuerwehr für Teenager bis 16 Jahre. „Die Ausbildung in dieser Abteilung beginnt stets im Feuerlöschwesen. Bei der Kinderfeuerwehr werden die Lütten hingegen spielerisch an die späteren Arbeiten herangeführt, primär gilt es dort, den Teamgeist zu fördern", erläutert Michael Ahlden.

Auch wenn die Feuerwehr Weitzmühlen insgesamt gut aufgestellt ist – zur Zeit zählt die Jugendabteilung 13 und die Kinderabteilung 18 Mitglieder – freuen sich die Blauröcke natürlich über neue Mitglieder, „selbstverständlich auch bei den Erwachsenen“. Wer mitmachen will, sollte außer dem Willen, sich für die Allgemeinheit einzusetzen, übrigens auch ein gewisses Maß an körperlicher Fitness mitbringen. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben.

Jeweils am ersten Sonntag im Monat treffen sich die Blauröcke von 9 bis 11 Uhr im Möhlener Hus, ihrem Feuerwehrhaus, im Sommer gibt es darüber hinaus nach Absprache auch noch weitere Zusammenkünfte.