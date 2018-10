Mysteriöse Fälle sind ihr Metier, sie scheuen weder das Unbekannte noch Gefahren. Auf einem Schrottplatz haben die Nachwuchsermittler ihre Zentrale, von der aus sie ihre aufregenden Nachforschungen starten. Die Hörspielserie „Die drei ???“ beruht auf der 1964 gestarteten Serie „The Three Investigators“ von Robert Arthur. Sie gilt als die erfolgreiche Hörspielproduktion der Welt.

Die mit Musik und Geräuschen inszenierten Geschichten werden von Sony Music

Entertainment unter dem Label Europa von Heikedine Körting produziert und basieren auf den Büchern, die im Franckh-Kosmos-Verlag erscheinen. Veröffentlicht werden sie bereits seit 1979 – mit Unterbrechung von 2005 bis 2008 aufgrund von Lizenzstreitigkeiten. Im kommenden Jahr feiert die deutsche Produktion mit den Sprechern Oliver Rohrbeck (Justus), Jens Wawrczeck (Peter) und Andreas Fröhlich (Bob) ihr 40-jähriges Bestehen.

Viele sind mit dem Detektiv und ???-Gründer Justus, dem Sport-Ass Peter und Bob, dem ruhigen Rechercheur, aufgewachsen. Sie haben mit ihnen in der fiktiven Kleinstadt Rocky Beach spannende, manchmal gruselige Abenteuer erlebt, rätselhafte Fälle gelöst und sind nicht selten am Ende eingeschlafen. Längst haben die Folgen für viele Menschen Kultstatus. Hörspiele – als Schallplatte, Kassette, CD oder im MP3-Format – liegen im Trend. Liebhaber sind einerseits auf der Suche nach den Geschichten der drei Detektive, die sie noch nicht besitzen, und bieten andererseits gut erhaltene Schätze an. Der Extra-Markt bietet mit der Rubrik Sammeln und Tauschen dafür einen guten Ort. Ob eine der alten Folgen aus den 1970er- und 1980er- Jahren oder neue Exemplare: Anbieter sollten die Tonträger vor dem Verkauf abspielen, um zu prüfen, ob diese noch einwandfrei laufen. Knapp 200 Hörspiele sind bislang in Deutschland erschienen, zudem gibt es Sonderausgaben. Auf Schallplatte sowie als Kassette erschienen die ersten 30 Fälle der Serie, die zahlreichen folgenden Geschichten gab es ausschließlich als Kassette. Allgemein wird diese heute kaum noch produziert. Die Kassettenproduktion eingestellt hat 2012 auch das Hörspiel-Label Europa – mit Ausnahme der Drei-???-Fälle.