Mit dem Moorexpress geht es am Donnerstag, 6. Dezember, durch die winterliche Landschaft des Teufelsmoors. (Peter von Döllen)

Dafür gibt es die Nikolausfahrt nach Stade „für Große“ mit dem Moorexpress, die für weihnachtliche Stimmung sorgt.

Mit dem Moorexpress geht es am Donnerstag, 6. Dezember, durch die winterliche Landschaft des Teufelsmoors. In Stade erwartet eine Gästeführerin oder ein Gästeführer die Gäste und nimmt sie mit auf die weihnachtliche Stadtführung „Sünna Klaas“. Im Schein der weihnachtlich beleuchteten Altstadtgassen erfahren die Gäste, welche Weihnachtstraditionen in Stade gepflegt wurden, welche Köstlichkeiten auf der Weihnachtstafel zu finden waren und wie Bürgermeister Hintze damals seine Familie überrascht hat. Nach der Tour können die Teilnehmer sich zurücklehnen und bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre der Stimme des Gästeführers lauschen, der schöne, lustige und nachdenkliche Weihnachtsgeschichten liest. Im Anschluss haben die Teilnehmer noch Zeit für einen Adventsbummel durch die Stader Altstadt, bevor es mit dem Moorexpress zurück nach Osterholz-Scharmbeck geht.

Der Moorexpress startet am Donnerstag, 6. Dezember, um 11.45 Uhr in Osterholz-Scharmbeck und fährt über Worpswede nach Stade, wo er um 14 Uhr am Bahnhof ankommt. Vor Ort folgen die „Sünna Klaas“-Tour und die weihnachtliche Lesung bei Kaffee und Kuchen. Die Rückfahrt findet um 19 Uhr ab Stade statt und führt in umgekehrter Reihenfolge zurück nach Osterholz-Scharmbeck, wo der Ausflug um 21.15 Uhr endet.

Der Preis für das Arrangement beträgt 49 Euro pro Person und enthält die Hin- und Rückfahrt mit dem Moorexpress, die „Sünna Klaas“-Tour, einen Becher Punsch sowie die weihnachtliche Lesung bei Kaffee und Kuchen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung dringend erforderlich.

Die Tickets für das Arrangement sind in der Stader Tourist-Information am Hafen, Hansestraße 16 oder telefonisch unter 0 41 41 / 77 69 80 und bei der Tourist-Information für Worpswede und das Teufelsmoor, Bergstraße 13 oder telefonisch unter 0 47 92 / 93 58 20 erhältlich. Weitere Informationen zu der Fahrt sowie den genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten gibt es unter www.stade-tourismus.de.