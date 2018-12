Steven Hoff findet bei der enormen Auswahl in seinem Geschäft für jeden Geschmack den passenden Tee. (Marcus Lorenczat)

„Kaffee regt auf, Tee regt an“, sagt

Steven Hoff und erklärt damit seine Begeisterung für das Naturprodukt. Tee könne stilvoll sein, entspannend oder auch belebend. Das Getränk kann als Ritual genossen werden oder einfach zwischendurch. Eines ist er aber sicher – ein beliebtes Mitbringsel, für sich selbst oder für andere.

Ein fruchtiger Duft kommt den Kunden entgegen, wenn man dieser Tage in das Geschäft Tee Genuss in der Bahnhofstraße 88 geht. Mehr als 200 frische Teesorten sind stets am Lager. In der Vorweihnachtszeit sind der Bratapfeltee sowie der Tee mit Gebrannte-Mandel-Aroma der Renner.

Auch Matcha-Tee liegt im Trend. Bei dieser Sorte handelt es sich um zu Pulver vermahlenen Grüntee, der oft in der japanischen Teezeremonie verwendet wird. Der für Matcha vorgesehene Grüntee (Tencha) wird von Sträuchern geerntet, die meist einen Monat vor der Ernte beschattet werden. Die geernteten Blätter werden gedämpft, getrocknet und in Steinmühlen zu feinem Pulver gemahlen. Der Matcha gilt als edle Teesorte und ist entsprechend teuer.

Beim morgigen Moonlightshopping hat das Geschäft bis 22 Uhr geöffnet. Dann gibt es die Gelegenheit, die eine oder andere Sorte zu probieren. Gleich dazu kann man auch ein wenig Gebäck oder Süßigkeiten kosten, denn die hat Hoff ebenfalls im Programm. Er bietet seinen Kunden alles, rund um das Thema Tee. Dazu gehören kreative oder stilechte Tassen, Stövchen und Sets verschiedener Teesorten. Der Jahreszeit entsprechend bietet der Teeliebhaber einen Adventskalender mit 24 leckeren Getränken an.

Für Nicht-Teetrinker gibt es im Geschäft übrigens 15 Sorten des Münchhausenkaffees aus der Bremer Rösterei.