Max Meyer, ein zehnjähriger Golfer aus der Jugendabteilung des Golfclubs Lilienthal, hatte mit seinen Eltern zu einem besonderen Turnier eingeladen, zu dem Jugendliche, Kinder und deren Eltern aus befreundeten Clubs und sogar aus den Niederlanden anreisten. Zusammen mit den Lilienthalern trotzten sie dem senkrecht von oben kommenden Regen, der immer nur zwischendurch einmal aufhörte. Ironie des Schicksals: Als alle Flights wieder im Clubhaus waren und das Büfett leer geräumt war, konnte die Siegerehrung bei strahlendem Sonnenschein stattfinden.

Bei den Kindern siegte Claas Neumann vom Golfclub Lilienthal im Brutto auf den neun Löchern. Netto-Sieger wurde Janus Lippke vom GC Hannover. Claas Neumann konnte außerdem die Wertung „Nearest to the Pin“ bei den Kindern für sich entscheiden.

Bei den Erwachsenen legte Uwe Jagels, ebenfalls vom Golfclub Lilienthal, den Ball am dichtesten an die Fahne. In der Bruttowertung hatte bei den Erwachsenen Jugendtrainer Artur Skiba die Nase vorn. Trotz der nassen Fairways und diverser Regenpfützen gab es Verbesserungen. Präsident Claus Kleyboldt dankte den Initiatoren für dieses tolle Turnier und sprach aus, was alle wünschten: „Wir freuen uns auf das nächste Jahr – dann mit unseren neuen Bahnen!“