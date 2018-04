Muskeln und Lunge sind gefordert, der Kreislauf kommt in Schwung. So nutzen die meisten Bundesbürger mehr oder weniger regelmäßig ihr Zweirad. Bei der ersten größeren Ausfahrt nach einer längeren Pause kann es jedoch passieren, dass alles wehtut. Rücken und Nacken sind verspannt, der Po schmerzt, die Hände kribbeln, unter Umständen kommen Kniebeschwerden hinzu. So bereitet das Radfahren kein Vergnügen. Die Probleme können aber gar nicht erst entstehen, wenn die Radgeometrie auf den Nutzer abgestimmt ist. Demnach sollten Hände, Po und Pedale im Einklang sein.

Im Auto kann jeder selbst einfach und bequem die Neigung der Rückenlehne und den komfortablen Abstand des Sitzes zum Lenkrad einstellen. Das „Bikefitting“ dagegen sollte man einem Experten überlassen: Der Fachhändler berät zur richtigen Sitzposition und zum passenden Sattel, stellt neue und gebrauchte Fahrräder optimal auf die individuellen Bedürfnisse ein. Dazu sollte man das Fahrrad mitnehmen: Dessen Höhe sowie der Abstand des Lenkers zum Sattel beeinflussen entscheidend die Beckenstellung und den Rückenwinkel.

Ein richtig geformter Fahrradsattel passt zur persönlichen Sitzhaltung, zur Rücken- und unteren Bauchmuskulatur. Messtechnik mache exakt sichtbar, wo Druckspitzen auftreten und was jede Veränderung beim Sattel oder bei der Radgeometrie hervorruft, sagt Martin Schymura, Geschäftsführer der Firma Die Sattelkompetenz. Das Allgäuer Unternehmen widmet sich der Herstellung von speziellen Sitzlösungen für Fahrrad und Heimtrainer sowie der Beratung hinsichtlich Sitzposition und Radgeometrie. Schließlich gilt: Wer sich für mehrere Hundert Euro ein Fahrrad zulegt, sollte sichergehen können, dass er darauf entspannt unterwegs ist – und keinen lästigen, unangenehmen Satteldruck verspürt. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zweifellos, die Sitzposition und den Sattel vom Experten überprüfen zu lassen.