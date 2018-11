Ursula Beckmann ist nach 20 Jahren Familienzeit wieder in ihren erlernten Beruf als Kinderkrankenschwester zurückgekehrt.

„Es war ein schönes Gefühl, wieder eine Stelle zu erhalten, obwohl ich lange aus dem Beruf raus war und gedacht hätte, ich wäre dafür zu alt.“

Diese Befürchtungen mancher Bewerberinnen kennt Heike Witte, die Geschäftsführerin des Kinderkrankenpflegedienstes – und zerstreut sie gleich: „Wenn die neuen Kolleginnen engagiert und qualifiziert sind, ist es für uns nicht so wichtig, wenn sie eine längere Elternzeit hinter sich haben. Sie werden umfassend eingearbeitet, geschult und können sich weiter qualifizieren, damit sie zu den kranken Kindern fahren können, um sie zu pflegen.“ Angesichts der Schwierigkeiten, Pflegefachkräfte zu finden, wende man sich gerne auch an Wiedereinsteigerinnen, berichtet die Geschäftsführerin: „Wenn man bedenkt, dass Pflegefachkräfte einschließlich Ausbildung im Schnitt nur zehn Jahre in ihrem erlernten Beruf arbeiten, finden wir es sehr wichtig, auch diese Personengruppe gezielt anzusprechen und für einen Wiedereinstieg in diesen abwechslungsreichen Beruf zu gewinnen.“

Anja Lange ist glücklich, in der ambulanten Kinderkrankenpflege wieder mehr Zeit für die Pflege zu haben.

Nach ihrer Ausbildung hatte Ursula Beckmann zunächst auf einer Station für Frühgeborene in einer Klinik in der Nähe von Ludwigsburg gearbeitet, geheiratet, drei Kinder bekommen – und 20 Jahre vorwiegend für ihre Familie gesorgt. Einige Jahre später war sie in die Nähe von Bassum gezogen. „Als die Kinder aus dem Haus waren, wollte ich wieder arbeiten, eine sinnvolle Aufgabe haben und war offen für eine neue Herausforderung“, beschreibt sie ihre Motivation.

Nach ihrer Einarbeitung qualifizierte Ursula Beckamnn sich im Laufe der Jahre in mehreren Weiterbildungen: Sie absolvierte Schulungen zur außerklinischen Beatmung, zum Pflegeberater nach Paragraf 45 SGB XI, wurde „Pain Nurse“ und absolvierte auch die 160 Stunden-Fortbildung in der spezialisierten Palliativ-Care-Pflege für Kinder. Als Mitarbeiterin von „Krank und Klein – bleib daheim“ gehört sie jetzt zum SAPV-KJ- Team Syke. Sie fährt im Auftrage des Netzwerkes für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher in Niedersachsen zu den kranken Kindern nach Hause und begleitet sie und ihre Familien in Sterbesituationen. Manchmal ist auch Kinderarzt Mario Scheer vom Syker Kinderhospiz Löwenherz dabei, der dann ebenfalls im Auftrag des Netzwerks unterwegs ist. „Man bekommt bei der Arbeit so viel von Eltern und den erkrankten Kindern zurück“, berichtet Ursula Beckmann. „Es macht sehr zufrieden, wenn man ihnen helfen kann.“

Auch Anja Lange gerät geradezu ins Schwärmen, wenn sie von ihrer Chance zur zweiten Karriere in der ambulanten Kinderkrankenpflege berichtet: „Ich war fast vier Jahre krank, mit zwei fehlgeschlagenen Arbeitsversuchen zwischendrin“, beschreibt sie ihre Berufslaufbahn. „Ich wollte unbedingt arbeiten und konnte nicht. Ich war dauernd müde, hatte keine Kraft, mein Körper streikte, es ging nichts mehr. Irgendwann stellte sich dann heraus, dass ich an einer seltenen Stoffwechselstörung leide, für die es nicht mal einen Abrechnungsschlüssel bei den Krankenkassen gibt. Ein sehr guter Internist und ein toller Heilpraktiker konnten mir dann endlich helfen.“ Als sie sich erholt hatte, fragte sie bei „Krank und Klein“ nach einer Stelle – und hatte wieder Glück: „Ich habe mich getraut, gleich mit 30 Stunden pro Woche anzufangen, mit der Option, die Stundenzahl zu reduzieren, wenn ich es nicht schaffe. Dieser Arbeitgeber macht wirklich alles möglich, damit für beide Seiten die beste Lösung herauskommt“, schwärmt sie. „Und es ist ein Verhältnis auf Augenhöhe.“

So begleitet Anja Lange in ihrem Dienst ein dreijähriges Mädchen, das häufig an schweren Krampfanfällen leidet, in den Kindergarten, und ist vorbereitet, falls die Atmung aussetzt. In Bremen pflegt und begleitet sie ein schwerkrankes Kind zu Hause. Bei ihrer Arbeit in der ambulanten Kinderkrankenpflege ist sie total glücklich; in die Klinik möchte sie nie mehr zurück. „Man hat dort das Gefühl, nur ein kleines Rädchen zu sein, rennt sich die Hacken ab und hat keine Zeit für die Pflege. Dabei habe ich genau deshalb den Beruf gewählt – um Kinder gut zu pflegen. Die Hierarchie in der Klinik ist immer noch sehr groß, die Wertschätzung klein“. Natürlich wisse sie, dass die Mitarbeiter in den Kliniken ein höheres Gehalt bekommen: „Doch Geld ist nicht alles. Was hilft es mir, wenn ich krank werde und die Wertschätzung fehlt?“

„Krank und Klein – bleib daheim“ aus Sulingen ist der erste Kinderkrankenpflegedienst in Niedersachsen und einer der größten des Landes. Die fast 90 Mitarbeiter versorgen im Kreis Diepholz und in der Region zwischen Bremen, Verden, Nienburg, Herford, Minden und Bad Oeynhausen erkrankte Kinder und Jugendliche zu Hause. Weitere Informationen im Internet unter www.krank-und-klein.de.