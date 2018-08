August, erstmals nach der Sommerpause trifft.

Bei der Frage nach der Mannschaftsmeldung und der Vorbereitung auf den Spielbetrieb ist man mit Beginn der Saison 2018/2019 allerdings schon sehr weit. Aus Sicht des Jugendleiters und seines Stellvertreters Alexander Tabeling ist es ein großer Vorteil, dass die Spielpläne für alle Nachwuchsmannschaften schon im Netz stehen. Bis zum 8. August können die Jugendtrainer je nach Notwendigkeit nun Spiele kostenfrei verlegen. So blickt man in Falkenberg mit Vorfreude und ganz entspannt auf den Kreis-Staffeltag am Freitag, 10. August, in Schwanewede.

Mit so viel Informationen kann man für die gesamte Jugendabteilung noch intensiver arbeiten. Im Blickpunkt der Jugendabteilung stehen im Herbst noch ein Fußballevent der Grundschule Falkenberg, ein Besuch im Weserstadion in Bremen, Trainingslager in der Jugendherberge Verden und in der Sportschule Westerstede sowie eine intensive Vorbereitung der älteren Jugendteams mit Testspielen und Turnierteilnahmen.

Gemeldet wurden auf Kreisebene 13 Nachwuchsmannschaften und mit der A-Jugend ein Team auf Bezirksebene. Mit welchem Personal und welcher Taktik die einzelnen Jugendteams in die Saison starten, überlässt der Jugendleiter seinen Trainerteams.

Personell ist die A-Jugend (U 19) für die eingleisige Landesliga Lüneburg gerüstet. Insgesamt gehören zwölf Mannschaften zu dieser Liga. In der Vorbereitung sind Testspiele beim Bremer SV und gegen den SC Borgfeld geplant. Der genaue Termin für den geplanten Saisonstart mit einem Heimspiel gegen den Buchholzer FC steht noch nicht fest, da die Buchholzer das Spiel wohl gerne verlegen möchten. Zum ersten Auswärtsspiel geht es für die Falkenberger zum MTV Soltau.

Bei der künftigen A-Jugend fährt man zweigleisig. Die beiden Herrentrainer Manuel Weinrich und Raoul Kanitz legen viel Wert darauf, dass die Spieler aus dem älteren Jahrgang schon in den Herrenbereich der ersten und zweiten Mannschaft hineinschnuppern. Die Zusammenarbeit der beiden neuen Trainer Konstantin und Marc Gaber mit den Herrentrainern ist jetzt schon positiv zu bewerten.

Auch bei der B-Jugend (U 17) ist man für die neue Saison bereit. „Wir haben gute Alternativen“, verkünden Jules Bertrand Bingana und Heiner Apel nach den ersten Trainingseinheiten. In der Saisonvorbereitung sind zwei Testspiele geplant. Gespielt wird beim Blumenthaler SV und bei TuS Komet Arsten. Ein weiterer Höhepunkt ist das Pokalspiel auf Bezirksebene gegen den SV Blau Weiß Bornreihe. Zum Saisonauftakt beginnt man mit einem Heimspiel gegen die JSG Hamme.

Die C-Jugend (U 15) beginnt die Vorbereitung mit einem Testspiel gegen den FC Osterholz sowie einem Trainingslager in der Jugendherberge Verden. Das Trainerteam um Olav Schimanski und Alexander Tabeling ist gespannt auf die Herbstserie. Wichtig ist angesichts des kleinen Kaders, wie sich die Belastung für Körper und Kopf der Spieler während der ersten Saisonhälfte entwickelt. Zum Saisonauftakt ist man Gastgeber im Spiel gegen den Nachbarn TSV Sankt Jürgen.

Die jüngere C-Jugend-Mannschaft (U 14) startet noch vor dem spielerischen Saisonbeginn gleich mit einem Highlight und besucht gemeinsam das Bundesliga-Saisonauftaktspiel von Werder Bremen gegen Hannover 96. Zum eigenen Saisonstart gastiert das Team um Anja Hartman, Henning Bolte und Stefan Nyst bei der JSG Meyenburg/Aschwarden.

Bei der D-Jugend (U 13) möchte man in der kommenden Saison den nächsten sportlichen Schritt gehen. Im Fokus stehen zwei Mannschaften, die im Herbst in zwei Staffeln spielen werden. Das A-Team wird von Marco Simanek, das B-Team von Thorsten Bergemann, Gerold Tholen und Kevin Nagel betreut. Das A-Team beginnt mit einem Heimspiel gegen den FC Osterholz, das B-Team ist zum Saisonauftakt bei der JSG Wörpe zu Gast.

Auch bei der jüngeren D-Jugend (U 12) nehmen zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil. Andreas Fitzner und Mirko Brandes kümmern sich um das A-Team, André Scheffler, Thomas Widdel und Florian Jordan um das B-Team. Fest eingeplant für die Mannschaften sind im November ein Trainingstag in der Werder-Soccer-Halle und ein Trainingslager in der Sportschule Westerstede. Zum Auftakt begrüßt das A-Team den SV Löhnhorst, das B-Team den FC Osterholz.

Bei der E-Jugend (U 11) konnte man mit Florian Hebert für das A-Team einen Trainer mit A-Lizenz gewinnen. Weiterhin stehen Henning Burfeindt, Nico Apitz und Janis Krause für die Betreuung zur Verfügung. Das A-Team startet mit einem Auswärtsspiel bei der TUSG Ritterhude, das B-Team ist beim TSV Sankt Jürgen zu Gast.

Auch die E-Jugend (U 10) startet mit zwei Mannschaften in die Herbstrunde. Auch hier ist für die A-Mannschaft ein Trainingslager in der Sportschule Westerstede geplant. Gerolf Wolpmann, Andreas Karusseit und Manuel Paries kümmern sich um das A-Team, das ebenfalls mit einem Auswärtsspiel bei der TUSG Ritterhude startet. Sönke Löwe und Antonios Schütte betreuen weiterhin das B-Team, das beim VSK starten wird.

Die neu formierte F-Jugend (U 9) wird von Wolfgang Ranft und Marco Loos betreut. Das Team der künftigen C-Lizenz-Inhaber startet mit einem Heimspiel gegen den FC Hansa Schwanewede.

Weiterhin koordiniert Gerd Pols die F-Jugend (U 8) und die G-Jugend. Die U 8-Junioren starten mit einem Auswärtsspiel beim SV Beckedorf, die G-Jugend beginnt die Saison mit einem Heimspiel gegen den TSV Sankt Jürgen.