Über das Jahr verteilt gab es vier Neueintritte und vier Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr; leider mussten auch zwei Austritte verbucht werden. Somit konnte das Jahr mit 52 aktiven Kameraden und drei aktiven Kameradinnen beendet werden. Die Alterskameraden beendeten das Jahr mit elf Mitgliedern, nachdem sie zwei Abgänge verbuchen mussten.

34 Einsätze arbeitete die Ortsfeuerwehr Fahrenhorst ab, davon elf Brände, 22 technische Hilfeleistungen und einen sonstigen Einsatz. Unter die 22 technischen Hilfeleistungen fielen auch die beiden Sturmlagen „Sebastian“ und „Xavier“. Die ELO-Gruppe übernahm bei diesen beiden Großschadenslagen die Einsatzkoordination im Gemeindebereich. Sie entlastete und unterstützte somit die Leitstelle in Diepholz.

Die Anzahl der Übungsdienste wurde im Vergleich zum Vorjahr auf 24 halbiert. Dies kommt daher, dass der Dienst seit 2017 im zweiwöchigen Rhythmus bestritten wird. Hinzu kommen aber noch Sonderdienste, bei denen die Saugstellen, Unterflurhydranten und Löschwasserbehälter kontrolliert wurden. Ebenso traf sich die ELO-Gruppe zu Sonderdiensten, bei denen sie die Arbeit am und mit dem ELW immer weiter verbesserte. Die Übungsstunden in der Wettbewerbsgruppe, in den Zügen der Kreisfeuerwehrbereitschaft und des Ortskommandos sind da hinzuzufügen.

Die Ortsfeuerwehr Fahrenhorst nahm auch an diversen Veranstaltungen teil. Sie organisierte zusammen mit dem Schützenverein das Dorffest und den Weihnachtsmarkt, der Jahresabschlussdienst und die Kreisfeuerwehrwettbewerbe (Platz 19) dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ganz besonders hervorzuheben waren die Gemeindewettbewerbe, bei denen die Wettbewerbsgruppe für ihr fleißiges Training mit einem Sieg belohnt wurde. Matthias Nordhorn bedankte sich beim Bürgermeister, dem Gemeindebrandmeister und seinem Stellvertreter für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Gemeindebrandmeister Michael Kalusche berichtete von insgesamt 424 Einsätzen in der Gemeinde Stuhr. Davon waren 85 Einsätze auf Brände und 13 Einsätze auf Brandsicherheitswachen zurückzuführen, außerdem gab es 54 Fehlalarme und 260 technische Hilfeleistungen. Ebenfalls ist die Anzahl der Verkehrsunfälle durch die Dauerbaustelle auf der A 1 angestiegen. Für diese Zeit wurde eine gesonderte Alarm- und Ausrücke Ordnung geschrieben. Ab März steht der nächste Bauabschnitt auf der A 1 an. Für diese Zeit wird mit der Feuerwehr Bremen eine gesonderte Alarm- und Ausrückeordnung erarbeitet. Weiterhin richtete Kalusche Grüße vom Kreisfeuerwehrverband aus und berichtete von der bevorstehenden Umstellung auf die digitale Alarmierung. In der Gemeinde Stuhr stehen zwei Fahrzeugneubeschaffungen an. Die Ortsfeuerwehr Brinkum bekommt Ende 2018 ein neues LF20 von Rosenbauer. Ein neuer Rüstwagen mit Krananbau zur Sicherung verunglückter Fahrzeuge für die Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt wird in diesem Jahr ausgeschrieben.

Als letzter Redner bedankte sich Bürgermeister Niels Thomsen für die hervorragende Arbeit der Feuerwehr und stellte das Thema Sicherheit in den Vordergrund. Er berichtete ebenfalls, dass die Gemeindefeuerwehr Stuhr mit im Durchschnitt zehn Jahren die jüngsten Feuerwehrfahrzeuge im Landkreis Diepholz besitze.

Der letzte Tagesordnungspunkt waren Ehrungen und Beförderungen. Heinrich Windhorst wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Fahrenhorst geehrt. Anna Daniel, Michael Maschke, Nils Conrad, Justin Rickmann, Jan Frank Woiwode und Christian Hart wurden zur Feuerwehrfrau und zu Feuerwehrmännern befördert. Mike Obuch wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Michael Kalusche beförderte Erik Frenzel zum Löschmeister.