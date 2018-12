Der Vorstand mit Vize-Vorsitzender Elfi Ecker, Schriftführerin Uta Steverding, Kassenwartin Christine Schulz und Pressebeauftragtem Norbert Pelzer sowie alle Anwesenden waren sich allerdings darin einig, dass man sich künftig verstärkt bemühen muss, Sponsoren für interessante und aufwendige Konzertangebote zu finden, da, wie Kantor Johannes Schäfer mitteilte, ein zahlungskräftiger Unterstützer künftig aussteige. Verschiedene Maßnahmen wurden diskutiert und auf den Weg gebracht, um auch 2018 ein gutes Angebot zu gewährleisten. Friedrich Kratzsch bot hierfür seine Mitarbeit an, Elfi Ecker zeigte ein von ihr aufgesetztes Muster-Anschreiben und Norbert Pelzer will versuchen, ein Crowdfunding ins Leben zu rufen.

Schäfer bedankte sich für die wertvolle Arbeit der Interessengemeinschaft ebenso wie für das Engagement der musikalischen Gruppen. Auch die Zusammenarbeit mit den Geistlichen, besonders mit Dechant Kuiter, sei produktiv und inspirierend.

Andrea Tegeler freute sich über fünf Jugendchor-Zuwächse und lobte die Vielseitigkeit des Chores und seine Belastbarkeit in einer Vielzahl von Einsätzen. Peter Steverding bot spontan finanzielle Unterstützung an für eine Probenfreizeit auf Wangerooge. Kassenwartin Schulz hatte nämlich in ihrem Bericht auf einen satten Überschuss im letzten Geschäftsjahr hingewiesen.

Sechs Konzerte sind in den kommenden dreizehn Monaten anvisiert: Der Dekanats-Chor wartet am heutigen Sonntag mit einem Mendelssohn-Projekt auf, und ein großes Händel-Oratorium gibt es am 26. November: „Joseph und seine Brüder“ mit sechs Solisten, Chor und Orchester. An drei Orgelherbst-Terminen musizieren Franco Vito Gaiezza, Eckhart Kuper und das Collegium St. Annae. Für Mai 2018 hat wieder der Knabenchor Hannover sein Kommen zugesagt.

Der Schimmelbefall der Becker-Orgel sei, so Schäfer, laut Gutachterin Karin Petersen enorm hoch, doch gebe es keine Gefahr für Gesundheit und Instrument. Ersteres konnte auch Walter Ecker bestätigen. Vorgesehen sei zunächst ein Monitoring, um den Zusammenhang von Luftfeuchtigkeit und äußeren Einflüssen zu klären. Erst wenn die raumklimatischen Rahmenbedingungen verbessert würden, sei eine umfassende Reinigung der Orgel sinnvoll. Zuvor jedoch soll noch ein Innenanstrich der Kirche erfolgen.