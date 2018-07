Sport, Bewegung, Tanz und Musik verbindet die Teilnehmerinnen mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Vereinsturnhalle des TSV Fischerhude/Quelkhorn. Die Fahrradtour nach Otterstedt in den Sommergarten von Lotti Appel vor der großen Sommerpause gibt der Gruppe einen besonderen Zusammenhalt. Hier geht es weniger um ein aktives Bewegungsprogramm nach Musik, sondern vielmehr darum, das Sportjahr noch einmal vorbeiziehen zu lassen und füreinander Zeit zu haben. Planungen für den Urlaub werden ausgetauscht, Gartentipps angehört und allerhand Wichtiges besprochen. Man genoss die mitgebrachten Leckereien am Sommertisch auf der Terrasse und stieß auf das Zusammensein an, denn die Gruppe gibt es inzwischen im 38. Jahr. Wiederholungen, Regelmäßigkeiten und Rituale gehören zum Vereinsleben. Für die Mittwochsgruppe ist die Fahrt mit dem Fahrrad nach Otterstedt ein verbindendes Element.