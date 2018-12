Der Rhönradnachwuchs zeigte, dass man auch in ganz jungen Jahren schon viele tolle Sachen mit dem runden Sportgerät anstellen kann.

Da der TSV Wallhöfen ein Mehrspartenverein ist, ist das Angebot abwechslungsreich und sehr breit aufgestellt. Neben der Jugendfußballsparte mit einem kleinen Fußballparcours waren die Tischtennis- und Badmintonspieler mit ihren Ballmaschinen sowie die Turner von klein bis groß vertreten. Ein besonderes Highlight stellte die Airtrack-Bahn dar, die die Gäste von der Turngruppe aus Basdahl mitbrachten und darauf ihr turnerisches Können in spektakulärer Form darboten: Bis zu sieben Flickflacks hintereinander waren zu sehen. Nach der Vorführung durfte die spezielle Bodenturnmatte von allen Interessierten ausprobiert werden. Auch der Rhönradnachwuchs zeigte, was schon in ganz jungem Alter mit den rollenden Rädern möglich ist.

Neben den zahlreichen Vorführungen gab es auch die Möglichkeit, einen auf die individuelle Altersklasse zugeschnittenen Alltagsfitnesstest zu absolvieren. Mit diesem Testverfahren kann die körperliche Fitness im Alltag überprüft werden, und man erfährt gleichzeitig, wie man im Vergleich zu anderen Testpersonen gleichen Alters und Geschlechts abschneidet. Für diesen Test hatte sich der TSV Wallhöfen die Unterstützung des Kreissportbundes und des Sportforums Hambergen gesichert. In allen Altersklassen stieß der Test auf großes Interesse, sodass die entsprechenden Stationen fast durchgängig belegt waren.

Da so viel Bewegung, Sport und Action bekanntlich hungrig und durstig machen, war natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es standen Kaffee und Kaltgetränke sowie Kuchen, Brezeln und Bratwurst bereit, und die Besucher machten auch von diesem Angebot umfassend Gebrauch. Die Organisatoren des TSV Wallhöfen haben auch in diesem Jahr wieder für einen bunten und sportlich-spannenden Nachmittag gesorgt.