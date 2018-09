Help2do. Gleichzeitig erfolgt eine Einweisung in die Handhabung des Defibrillators. Diese lebensrettenden Geräte befinden sich den Vereinsheimen und in den Hallen im Flecken Langwedel. Bei einer Teilnehmerzahl von 25 Personen betragen die Kosten zwölf Euro pro Person. Termine: Sonnabend, 6. Oktober, von 9 bis circa 15 Uhr, Vereinsheim Am Sportplatz 8 in Etelsen, Sonnabend, 13. Oktober, von 9 bis circa 15 Uhr im Tennis-Vereinsheim in Cluvenhagen, Daverdener Straße 25. Anmeldungen an Manfred Rischkopf, Telefonnummer 0 42 35 / 14 77, Mail: Manfred.Rischkopf@gmx.de.