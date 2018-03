30 bis 20.30 Uhr und der Nimmersatt-Flohmarkt für Kindermode und Spielzeug am Sonnabend, 14. April, von 10 bis 13 Uhr statt. Beide Flohmärkte werden in der Pausenhalle der Grundschule Neuenkirchen in der Schulstraße 20 in Schwanewede veranstaltet. Anmeldungen sind täglich ab 20 Uhr unter der Telefonnummer 01 70 / 484 33 92 möglich. Der Eintritt ist kostenfrei. Für zwischendurch werden Kaffee und Kuchen angeboten.