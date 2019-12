In geselliger Runde schmeckt es am besten – Geräte zur Zubereitung von Raclette gibt es im Extra-Markt. (Patrick Seeger, dpa)

Keiner muss allein am Herd stehen – stattdessen wird in geselliger Runde gemeinsam am Tisch gebrutzelt und jeder kann die Zutaten essen, die er am liebsten mag.

In der Rubrik Elektrogeräte des Extra-Markt findet sich regelmäßig eine Auswahl an gebrauchten und gut erhaltenen sowie neuwertigen Modellen für beide Klassiker. Wer möglichst lange etwas von seinem Raclette haben möchte, sollte beim Kauf auf ein paar Details achten. Vor allem die Heizplatte ist ein wichtiges Element. So gibt es diverse Modelle mit beschichtetem Metall: Das Material ist sehr leicht, die Beschichtung allerdings äußerst empfindlich. Eine Antihaftbeschichtung der Pfännchen und der Platte erleichtert zudem die Reinigung nach dem Einsatz des Geräts enorm. Pfännchen gibt es sowohl in rund als auch in eckig und je nach Tiefe passt unterschiedlich viel hinein.

Andere Raclettemodelle verfügen über eine Steinplatte: Diese hat den Vorteil, dass sie kratzfest ist und die Wärme länger speichert als Metall. Allerdings benötigt die Platte eine längere Vorlaufzeit, um heiß zu werden. Praktisch ist eine Fettfangrille am Rand des Steins, die ablaufendes Öl auffängt.

Wichtig ist außerdem, dass die Pfännchen über wärmeisolierte Griffe verfügen, die vor Verbrennungen an den Händen schützen. Auch das Thermostat sollte verstellbar sein, damit die Temperatur angepasst werden kann. Weitere nützliche Funktionen sind ein wärmeisoliertes Gehäuse, ein ausreichend langes Kabel sowie spülmaschinenfeste Elemente. Für das Leeren der Pfännchen werden in der Regel vom Hersteller Spachtel aus Plastik oder Holz mitgeliefert. Zwar lassen sich die Holzspachtel schwieriger reinigen, jedoch schädigen sie die Pfännchen weniger.

Käufer sollten zudem auf die Leistungsangabe achten: Bei Modellen mit bis zu vier Pfännchen ist eine Leistung von rund 800 Watt ausreichend. Größere Modelle mit Flächen für bis zu acht Pfännchen sollten idealerweise über eine Leistung von 1500 Watt verfügen.

Wer lieber zum Fonduetopf greift, sollte sich vor dem Kauf ebenfalls ein paar grundlegende Gedanken machen, denn nicht jedes Modell ist zwecks Vorbereitung für jeden Herd geeignet. So sind etwa Töpfe aus Keramik nicht mit Induktionsherden kompatibel – in diesem Fall sollte man besser zu einem Topf aus Gusseisen greifen. Beim Käsefondue gilt es zu beachten, dass geschmolzener Käse ziemlich hartnäckig sein kann. Es sollte hinsichtlich des Themas Reinigung darauf geachtet werden, ob der Fonduetopf in die Spülmaschine darf. Möchte man möglichst viel Freude an seinem Fondue haben, sollte man außerdem darauf achten, dass sich die Hitze gleichmäßig im Topf verteilt. So brennt der Käse nicht so schnell an – und dem kulinarischen Vergnügen steht nichts mehr im Weg.