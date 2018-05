Daher heißt es heute regelmäßig „Bildverarbeitung statt Bauernregel“: um die optimalen Zeitfenster für Aussaat, Ernte und alles dazwischen zu bestimmen, nutzen moderne Landwirte Sensoren und Kameras. Gelenkt wird der Schlepper dann zentimetergenau und halb automatisch dank satellitengestützter Ortung.

Die großen Landmaschinen faszinierten den jetzt ausgezeichneten Jahrgangsbesten Stefan Galle schon als kleines Kind. Als Jugendlicher kam bei Galle schließlich auch das Interesse an der Technik hinzu: Wie wird aus diesen vielen Einzelteilen eine so große und starke Maschine, und wie funktioniert das eigentlich? Nach seinem Schulabschluss starte Galle 2013 seine Ausbildung beim Oyter Landtechnikspezialisten Mager & Wedemeyer zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Genau dem Zeitplan folgend konnte Galle bereits Anfang 2017 seine Ausbildung als Innungsbester des Jahrgangs abschließen. Nach einem halben Jahr als Geselle ging es für den jungen Mechatroniker im Juli vergangenen Jahres weiter nach Lüneburg zur Meisterschule der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade.

Nach nur acht Monaten schloss Stefan Galle die Meisterschule jetzt als Jüngster mit 21 Jahren und dem besten Ergebnis seines Jahrgangs ab. Seither trägt er den Titel „Landmaschinenmechaniker-Meister“ und machte seine Chefs damit mächtig stolz: „Moderne Landwirtschaft und exzellentes Handwerk gehen bei uns täglich Hand in Hand. Denn nur so können wir den Landwirten bei ihrem immer komplexer werdenden Geschäft täglich zur Seite stehen – und unsere beiden Jungmeister sind ein wichtiger Teil davon“, so der Mager-&-Wedemeyer-Geschäftsführer Dirk Hassel. Stefan Galle ist aktuell als Assistent des Serviceleiters in der Zentrale von Mager & Wedemeyer in Oyten tätig, sein Kollege Michael Lebiedz betreut im Bereich Service und Schulungen die technische Weiterbildung der Kunden.