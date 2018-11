30 Uhr in der Musikschule Horn in der Leher Heerstraße 189 durchgeführt. Die Probezeit beträgt drei Monate. Die Blockflöte ist das empfohlene Einstiegsinstrument in den Instrumentalunterricht. Sie garantiert schnelle Erfolgserlebnisse. Da das Einstiegsalter bei vielen Instrumenten später liegt, kann die Zeit mit der Blockflöte genutzt werden, um wesentliche Grundlagen des Instrumentalspiels zu erwerben: Rhythmik, Melodik, Harmonik, Artikulation, Noten, Atmung, Motorik. Nähere Auskünfte erteilt die Musikschule Ridder unter der Telefonnummer 04 21 / 6 36 77 77 oder per E-Mail an info@musikschule-ridder.de.