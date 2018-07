Zu einem Grillabend hatte der Kirchlintler Bürgerbusverein seine Fahrer und Mitglieder eingeladen. Das harmonische Beisammensein fand im Zwitscher-Stübchen in Bendingbostel statt, und 20 Personen nahmen daran teil. Tolle Gespräche und ein wohlschmeckendes Essen sorgten für ein paar angenehme Stunden im Garten der Gaststätte.

Viele Ideen wurden in diesen vier Stunden geboren. Zwei davon sollen in Kürze umgesetzt werden: Den Platz des Sparschweins auf dem Armaturenbrett des Bürgerbusses, das für ein Dankeschön der Fahrgäste an die ehrenamtlich tätigen Bürgerbusfahrer werben soll, soll künftig eine geschmackvolle Spardose zieren. Auch der Spruch "Sekt oder Selters“ auf dem Sparschwein sei nicht mehr zeitgemäß, so Fahrer Andreas Schotte. Er kam auf die Idee, den Grillabend für die Kreierung eines neuen Spruchs zu nutzen. Alle Anwesenden brachten ihre Ideen zu Papier. Über 18 Entwürfe können jetzt die Bürgerbusfahrer bis zum nächsten Stammtisch entscheiden. Dann wird der Ideengeber das Abstimmungsergebnis vorstellen.

Die zweite Idee, ebenfalls von Andreas Schotte, ist, dass der Flachbildschirm im Bürgerbus künftig auch um Mitglieder, neue Busfahrer und ein Dankeschön werben soll.