Die Mitglieder haben sich auch für 2019 einiges einfallen lassen, um zahlreiche

Besucher in die Hachestadt zu

locken und diese von den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten zu überzeugen.

Das Veranstaltungsprogramm beginnt am 10. März mit dem bewährten Frühlingsfest. „The same procedure as every year“, verspricht dazu Michael Lux als Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Das bedeutet, dass sich die Besucher erneut auf das bewährte Programm inklusive verkaufsoffene Geschäfte, Autoschau und eines bunten Markttreibens in der Innenstadt freuen können.

Sportlich wird es dagegen am

11. Mai, wenn der erste Syker

Hachelauf ausgetragen wird. Die Idee hinter dieser Veranstaltung: Die Teilnehmer können die Stadt joggend entdecken. Dabei soll der Gedanke eines Volkslaufes für

Jedermann im Fokus stehen.

Angeboten werden unterschiedliche Distanzen: über 900-Meter, 2,5-Kilometer, 5-Kilometer und 10-Kilometer. Start und Ziel wird die Kreuzung Hauptstraße/Mühlendamm/Schlossweide vor dem Kreishaus sein. Der Lauf durch die Innenstadt wird zwar federfüh-

rend von dem TuS Syke organi-­siert, aber auch die Werbegemeinschaft werde sich laut Michael Lux unterstützend mit einbringen. „Die Sportler bringen sicherlich ein gewisses Publikum mit und denen wollen wir auch etwas bieten“, verspricht er.

Ebenfalls Premiere feiert am

1. September der große Bauernmarkt in Syke. Dieser wird zwar von der Stadt Syke auf die Beine gestellt, aber auch bei dieser Veranstaltung beteiligt sich die Werbegemeinschaft. So ist unter anderem ein weiterer verkaufs­offener Sonntag geplant.

Zum Ausklang des Veranstaltungsjahres steht dann am 27. Oktober der beliebte Herbstmarkt auf dem Programm. Dieser findet ebenfalls zusammen mit einem verkaufsoffenen Sonntag sowie der Gebrauchtwagenschau und dem mittlerweile traditionellen Laternenumzug statt. Den Abschluss bildet wie gewohnt das beeindruckende Tiefenfeuerwerk mit vielen

farbenfrohen Effekten rund um

den Mühlenteich.

Weitere Informationen rund um die

Syker Werbegemeinschaft gibt es im Internet unter www.wg-syke.de.