Für das Wochenende 13. und 14. Oktober lädt der Geflügelzuchtverein Grasberg zu seiner jährlichen Rasse-, Park- und Ziergeflügelschau ein. Diese findet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Vereinsheim an der Wörpedorfer Straße 17 statt. Die Vereinsmitglieder stehen dabei für alle Fragen „rund ums Huhn“ zur Verfügung. Auch für das leibliche Wohl der Besucher und Besucherinnen ist mit Herzhaftem sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Parkplätze in der Nähe stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Der Eintritt ist für Kinder bis 14 Jahre frei, Erwachsene zahlen 2,50 Euro pro Person. Weitere Informationen zum Verein gibt es auch im Internet unter www.gzv-grasberg.de.