Gerade im Sommer lädt das Saunadorf der OASE zu einem besonderen Wellness-Erlebnis unter freiem Himmel. Koll Gewerbeschau Osterholz 2018, ET: 03.05.2018 (OASE im Weserpark)

Einen Eindruck davon gewinnen die Besucher des

Weserparks am kommenden Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. Mai, wenn der Verein Aktiv für Osterholz zur 15. Auflage der Gewerbeschau Osterholz (GO)einlädt.

Unter dem Motto Marktplatz der Ideen stehen verschiedene Vereine und Betriebe für

interessante Gespräche bereit. An beiden Veranstaltungstagen erhalten Anwohner und Messebesucher so die Möglichkeit, die Branchenvielfalt des Quartiers umfänglich kennenzulernen.

So sehen Sieger aus: Auch in diesem Jahr findet im Rahmen der GO wieder die traditionelle Pümpelmeisterschaft statt. (Kluge Kommunikation)

Zu einem der zahlreichen Dienstleister vor Ort gehört etwa die OASE Wellness Welt. Die Gäste können sich dort über Entspannung und Wohlbefinden freuen, denn unter der großen Glaskuppel herrscht stets wetterunabhängig ein mediterranes Klima. Der Innenpool gleicht einer Lagune und verlockt zum Baden sowie Relaxen. Für Kurzurlauber und Tagesgenießer stehen in der OASE im Weserpark entspannende Wellnessangebote zur Verfügung. Ein besonderer Höhepunkt sind die authentischen ayurvedischen Anwendungen, die indisch geprägt sind und auch im Nachhinein noch Entspannung sowie Vitalisierung versprechen. Die Angebotsvielfalt der OASE ist überwältigend, denn neben Beautyanwendungen werden klassische und exotische Massagen sowie Zeremonien aller Kontinente angeboten. Die türkische Hamam-Massage, die amerikanische La-Stone-

Therapie und die hawaiianische Lomi Lomi Nui sind dabei nur einige Punkte aus dem abwechslungsreichen Angebot.

Einen sportlichen Ausgleich bietet der OASE Fitness Club. Die OASE Wellness Lounge dagegen richtet sich an Kunden, deren Anspruch jenseits bekannt hoher Standards liegt, sowie an Genießer, die eine exklusive Auszeit suchen.

Der Bremer Soulsänger Anthony Carney tritt auf der GO auf. (FR)

Damit die Gewerbeschau Osterholz erneut ein Ereignis wird, das lange im Gedächtnis bleibt, haben die Veranstalter ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am Sonnabend, 5. Mai, tre­-

ten die talentiertesten Sänger

beim Finale des Wettbewerbs

GO STAR 2018 auf. Neben dem Siegertitel erhält der Erstplatzierte eine professionelle Produktion seines Gewinnersongs. Für einen weiteren musikalischen Höhepunkt an diesem Veranstaltungstag sorgt der Soulsänger Anthony Carney. Der Bremer mit US-amerikanischen Wurzeln ragt durch seine warme Stimme und herausragende Gesangstechnik heraus. Mit gefühlvollen Soul- und Gospelsongs zieht er das Publikum gekonnt in den Bann.

Musik und Pümpel

Die sechsköpfige Partyband Impuls ist ebenfalls für ihre

Livequalitäten bekannt. Für Begeisterung bei den Zuschauern sorgt sie am Sonntag, 6. Mai, vor allem durch das Zusammenspiel von Sängerin Conny, dem Gesicht der Band, und Sänger Mark, die sich in ihren Liedern gern „musikalische Bälle“ zuwerfen. Zu ihrem Repertoire gehören unter anderem Kultsongs, Oldies, Schlager, Chart- und Partyhits.

Am Sonntag geht es auf der GO außerdem sportlich zu. Bei der elften Bremer Pümpel-Meisterschaft treten verschiedene Dreierteams gegeneinander an. In zwei Durchläufen werden neun Pümpel pro Team auf eine Zielscheibe geworfen. Die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Für die drei besten Teams gibt es Sachpreise, während die Siegermannschaft zusätzlich den Wanderpokal überreicht bekommt. Darüber hinaus laden die Geschäfte im Weserpark zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Die GO 2018 findet am Sonnabend, 5. Mai, von 10 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 6. Mai, von

12 bis 18 Uhr statt. Der verkaufsoffene Sonntag beginnt um

13 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.aktiv-fuer-osterholz.de sowie www.weserpark.de.