Gegenkandidaten gab es keine, denn nach diesen war der Vorstand des Förderkreises um den 1. Vorsitzenden Ernst-Ludwig Neuenkirchen nicht auf der Suche gewesen. Bereits im Voraus wurde sich mit dem 23-jährigen Vielstich und dem 25-jährigen Vopalensky auf eine Verlängerung der Amtszeit geeinigt. Die Entscheidung über die Besetzung des Repräsentantenamtes trugen jedoch wie immer die Mitglieder des Vereins. Und diese waren sich einig: Ja, die alten Vegesacker Jungen sollen auch die neuen sein.

In Abwesenheit des für ein Praktikum in Peking weilenden Jan Vielstich machte sein Kollege Mirko Vopalensky mit einer Rede an die zum Spargelessen versammelten Mitglieder deutlich, warum er erneut für vier Jahre das Matrosenhemd tragen möchte: „Ich bin stolz, den schönen Stadtteil Vegesack repräsentieren zu dürfen und habe das Gefühl, auch charakterlich an dieser Aufgabe gewachsen zu sein“, merkte der Student im Hinblick auf die öffentlichen Auftritte an. Der Vegesacker Neujahrsempfang, der Herbstmarkt, die Eröffnung der Matjes-Saison und das Festival Maritim gehören unter anderen zu den Pflichtterminen der zwei sich gegenseitig vertretenden Vegesacker Jungen. Auch der Besuch der Partnerstadt Warnemünde darf zu den Erlebnissen der ehrenamtlichen Tätigkeit gezählt werden.

Nicht nur über das Repräsentantenamt entschieden die Mitglieder des Förderkreises an diesem Abend am Weserufer, sondern auch über die Besetzung des Vorstandes. Denn Schatzmeister Wolfgang Braun und der stellvertretende Vorsitzende Jörg Grundmann machen nach langjähriger Tätigkeit Platz für jüngere Kräfte. Diese möchten zukünftig Ralf Sonnekalb als neuer Kassenwart sowie Olaf Wunderlich als Stellvertreter des Vorsitzenden einbringen. Ebenfalls für frischen Wind wird weiterhin Mike Ramsay sorgen, welcher die Führungsriege wie zuvor als Beisitzer ergänzt. Einstimmig wiedergewählt wurde Heike Bode als Schriftführerin genauso wie Ernst-Ludwig Neuenkirchen als 1. Vorsitzender.

Ziel des Förderkreises Vegesacker Junge ist es seit mehr als 25 Jahren, den Stadtteil Vegesack durch die Unterstützung diverser Einrichtungen zu fördern. In den vergangenen Jahren zählten unter anderen das Vegesacker Geschichtenhaus, der MTV Eiche Schönebeck und der MTV Nautilus zu den Förderprojekten.