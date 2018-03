Im Finale der vom Kreisfußballverband Osterholz ausgerichteten Hallenmeisterschaften der U11-Junioren gab es in diesem Jahr zweimal Edelmetall für die Teams des 1. FC Osterholz-Scharmbeck, der mit drei Mannschaften das stärkste Starterfeld der Hallenspielserie stellte. Im Finalturnier in der Sporthalle Worpswede konnten sich die Spieler vom Team FCO II gegen alle anderen Mannschaften durchsetzen und holten sich den Meistertitel. FCO I erreichte hinter der punktgleichen Mannschaft von der JSG Heilshorn/Garlstedt einen guten dritten Platz. Beim Finale der Hallenkreismeisterschaften erlebten die Zuschauer ambitionierten Fußball. Hier trafen sich fünf Teams, die sich in den Vorrunden gegen zwölf weitere Mannschaften behaupten konnten. Gleich zu Beginn des Turniers kam es bei der Begegnung der beiden Mannschaften des 1. FCO zu einer Vorentscheidung. Nach einem Tor blieb FCO II in Führung und verbuchte so die entscheidenden Punkte zum Turniersieg, weil die beiden Mannschaften des Trainerteams Meik Lindenau, Michael Meyer und Marius Vajen punktgleich blieben. Das Spiel von FCO I gegen die JSG Heilshorn/Garlstedt endetet unentschieden. Der FCO I werden den Landkreis Osterholz nun im März bei den Bezirksmeisterschaften in Stade vertreten.