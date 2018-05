Mit dem traditionellen Umzug der geschmückten Wagen und Fußgruppen wird am 2. Juni die Eröffnung eingeläutet. (Björn Hake)

Juni, die 1033. Domweih eröffnen werden. Neu ist, dass der Mann hinter den Böllern nicht mehr Ernst Rohde heißt. Der Meister der kontrollierten Knallerei geht in den Ruhestand und wird durch einen Pyrotechniker aus Langwedel ersetzt. „Wir gehen davon aus, dass wir auch mit dem neuen Feuerwerker eine langjährige Beziehung haben werden“, sagt Angelika Revermann, Leiterin des Stadtmarketing.

Von dem Wechsel an den Böllern werden die Domweihfans am besten Fall gar nichts mitbekommen, denn die Eröffnung folgt einem festen Ritual. Direkt vor der Eröffnung findet der gewohnte Umzug der geschmückten Festwagen und Fußgruppen statt. Nach dem Umzug durch Innenstadt und Fußgängerzone treffen die Wagen rechtzeitig vor 15 Uhr auf der Kreuzung Johanniswall/Ostertorstraße ein. Dort verliest der Herold, den die Verdener Pfadfinder stellen, die Marktrechte. Dann hält Bürgermeister Lutz Brockmann eine kurze Ansprache, bevor er mit den Worten „Prost Domweih“ und einem Schluck aus dem traditionellen Domweih-Humpen pünktlich um 15 Uhr das Volksfest eröffnet. Nach den drei Böllerschüssen wird die Festmeile endlich freigegeben, und die fünfte Jahreszeit beginnt. „Erst mit den Böllerschüssen dürfen die Leute auf den Platz, vorher gibt es weder Speisen noch Getränke oder Fahrten mit dem Karussell“, erklärt Angelika Revermann die Regeln. Schluss ist am Donnerstag, 7. Juni, um 23.59 Uhr.

Mit dem Sargwurf in die Aller wird die Domweih am Donnerstag, 7. Juni, gegen Mitternacht wieder zu Grabe getragen. Auch dieses Ritual hat Tradition. (Björn Hake)

Im Vergleich mit anderen deutlich älteren Gepflogenheiten auf der Domweih ist der Umzug zur Eröffnung relativ neu. Er sei in der 1950er-Jahren eingeführt worden, so Revermann, nachdem der Sonnabend arbeitsfrei geworden und die Eröffnung auf diesen Wochentag verlegt worden sei. Ob die Domweih tatsächlich 1033 Jahre alt ist, kann nach Angaben von Angelika Revermann bezweifelt werden. „Dieses Alter orientiert sich an der Verleihung der Markt- und Münzrechte im Jahr 985. Ich würde aber sagen, die Domweih ist älter, weil es schon vorher einen Dom und damit auch eine Domweihe in der Stadt gab“, sagt Angelika Revermann.

Das ist ein Fall für die Historiker. Deutlich handfester sind die Aufgaben, denen sich Marktmeister Rüdiger Nodorp widmen muss. Er schreibt jeweils im Herbst Schausteller und Standbetreiber an, um die richtige Mischung aus neuen Attraktionen und beliebten Domweih-Klassikern zusammenzustellen.

Das sei ein bisschen mühsam in diesem Jahr gewesen, aber schließlich habe er die letzte Lücke schließen können. „Es hat in diesem Jahr eine kurzfristige Absage gegeben, und da viele Schausteller ihre Termine für dieses Jahr schon gemacht hatten, war es ein bisschen aufwendiger als sonst, einen Ersatz zu finden“, schildert Nodorp die Probleme bei der Planung des Volksfestes.

Insgesamt hatten sich seit vergangenem Sommer 866 Schausteller für die Domweih beworben. „Das ist kein Spitzenwert, aber ein guter Schnitt“, sagt Nodorp. Davon bekamen 151 eine Zulassung, auch das ein normaler Wert. Auf seinen Marktbesuchen hat Nodorp einen neuen Trend bei den Fahrgeschäften ausgemacht, der allerdings in diesem Jahr noch nicht in Verden zu bestaunen sein wird. „Virtuelle Realität ist schwer im Kommen“. Tatsächlich werden auf der Festmeile neun große Fahr- und Laufgeschäfte vertreten sein sowie etwa 50 bis 60 Gastronomen und sechs Fahrgeschäfte für Kinder. Brandneu dabei ist das Überkopf-Geschäft „Propeller no limit“, bei dem die tollkühnen Mitfahrer ordentlich durcheinandergerüttelt und -gewirbelt werden. Zum ersten Mal dabei ist auch „Big Bamboo“, ein Laufgeschäft mit den Themen Hawaii und Südsee, und dessen Prospekt einen Spaß für die ganze Familie verspricht. „Man muss über Brücken und mit einem Floss über einen kleinen See setzen. Wenn man nicht aufpasst, bekommt man nasse Füße“, erzählt Nodorp. Zum ersten Mal können sich die Domweihbesucher auch auf den „Voodoo Jumper“ freuen, der mit seinen schnell drehenden Gondeln auch auf der Osterwiese in Bremen für feuchte Hände gesorgt hat.