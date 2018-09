Worpswede (df). Liebespaare, Menschen in Not, Menschen, deren Geschichten man kennenlernt, die oft sehr emotional sind und einen manchmal sprachlos machen. Diese Momente sind es, nach denen Alexa Feser sucht. Weil sie so intensiv und so komprimiert sind, dass ein ganzes Leben darin enthalten sein kann. Alexa Feser nennt diese Momente „Zwischen den Sekunden“ und so lautet auch der Titel ihres 2017 erschienenen, sehr erfolgreichen Albums.

Neben dem Schreiben von gesellschaftskritischen Songs bleibt es Alexa Fesers große Gabe, Gefühle in zeitlose Zeilen zu gießen. Die in Berlin lebende Künstlerin ist eine Chronistin der kleinen und großen Dinge des Lebens, die in ihren Liedern die Welt und die Menschen betrachtet. Oft durch das Mikroskop, manchmal aber auch aus der Vogelperspektive. Sie gibt ihren Liedern Zeit, zu wachsen und sich aufzubauen. Alexa Feser setzt die deutsche Sprache in ihrer ganzen Kraft, so ganzheitlich und wortgewaltig ein, wie sonst nur ein Herbert Grönemeyer oder ein Udo Lindenberg es vermögen.

Alexa Feser kommt am Sonnabend, 13. Oktober, in die Music Hall Worpswede. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.