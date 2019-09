HanseLife 2018; KreativZeit (Jan Rathke und M3B GmbH/Jan Rathke, M3B GmbH/Jan Rathke)

Wiederum andere lassen ihrer Kreativität bei den Workshops der Sonderveranstaltung KreativZeit freien Lauf. Noch bis Sonntag, 22. September, sind die Tore zu allen Hallen der Messe Bremen für Besucher der HanseLife geöffnet.

Die Halle 6 steht ganz im Zeichen der Kulinarik. Das Sortiment reicht von Wein über Teigwaren bis zu frisch zubereiteten Backwaren und Gewürzen aus aller Welt. „Wer gern selbst am Herd steht, kann sich bei den Ausstellern über nützliche Küchenmaschinen, praktische Backutensilien oder hochwertige Kaffeevollautomaten informieren“, sagt Kerstin ­Renken, Bereichsleiterin von der Messe Bremen.

Wer statt in der Küche lieber auf vier Rädern unterwegs ist, sollte im Bereich Auto & Zubehör in Halle 5 vorbeikommen. Vom historischen Feuerwehrauto über PS-starke Motoren bis hin zum modernen Fahrzeug ist hier eine große Produktpalette der Automobilbranche vertreten. „Die Besucher können bei uns markenunabhängig vergleichen, sich von den Experten beraten lassen und Zubehör wie Pflegemittel oder Anbauteile erstehen“, sagt Projektleiter Ingo Kleemeyer von der Messe Bremen. Wer nicht nur Probe sitzen und einen Blick unter die Motorhaube werfen möchte, kann von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, die Modelle eines japanischen Herstellers bei einer Testfahrt auf Herz und Nieren prüfen.

Nichts für schwache Nerven ist das Angebot des ADAC in Halle 5. Mutige Messebesucher erleben im Überschlagsimulator, wie es sich anfühlt, in einem geschlossen Fahrzeug plötzlich Kopf über zu sitzen. Die Insassen werden mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von maximal acht Sekunden um 180 Grad gedreht und fühlen, welche Kräfte auf den Körper und den Sicherheitsgurt im Falle eines Unfalls einwirken – natürlich unter professioneller Anleitung von Experten.

Entspannter geht es am Wochenende bei der KreativZeit in Halle 7 zu. Hier finden Hobbybastler, Nähfreunde und Stricklieseln von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, Ausstattung und Beratung rund um ihre kreative Freizeitbeschäftigung. In vielseitigen Workshops lernen sie die Herstellung von Seife oder das Nähen kleiner Taschen. Wem das nötige handwerkliche Geschick fehlt, der ist beim DesignMarkt richtig. „Hier bieten rund 35 Händler ihre handgemachten Unikate an, die es sonst nur im Onlineshop zu kaufen gibt“, sagt Renken.

Ein besonderes Highlight verspricht der Besuch von Künstlerin Barbara Clear. „Mit sinnlichen ­Bewegungen und vollem Körpereinsatz zum perfekten Bild“ lautet ihr Motto. Die Malerin ist erstmals auf der KreativZeit zu Gast und wird die Zuschauer an der Entstehung ihrer Livepaintings teilhaben lassen.

Noch bis Sonntag, 22. September, ist die größte Verbrauchermesse im Nordwesten täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet – außer am Freitag (12 bis 20 Uhr). Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 8,50 Euro. Am Happy Friday, 20. September, profitieren die Besucher von einem besonderen Angebot: Der Eintritt zur HanseLife kostet ganztägig lediglich 6 Euro und ermöglicht ab 15.30 Uhr den kostenfreien Zutritt für eine weitere ­Person. Mehr Infos unter www.hanselife.de.