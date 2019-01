Ganz gleich, ob es um den Sommerurlaub, einen Städtetrip oder ein Wellness-Wochenende geht – Petra Heyken und ihr Team vom TUI Reisecenter in Syke haben garantiert den passenden Tipp für ihre Kunden.

Aktuell beobachtet die Verkaufsbüroleiterin ein zunehmendes Buchungsaufkommen für den nächsten Sommerurlaub. „In vielen Firmen müssen die Urlaubstage bereits zu Beginn des Jahres festgelegt werden, und dazu winken aktuell noch attraktive Frühbucherrabatte“, verrät die Reiseexpertin. Die bekannten Ziele wie Griechenland, Spanien und Kroatien stehen nach wie vor ganz oben auf der Beliebtheitsskala, bei all denjenigen, die in ihrer Auszeit vor allem Sonne tanken möchten. Für alle, die nicht unbedingt auf die Ferien in den Hochsommermonaten Juli und August angewiesen sind, hat Petra Heyken jetzt einen besonderen Tipp: Zypern. „Die größtenteils englischsprachige Insel im Mittelmeer wird leider oftmals vergessen und steht somit nach wie vor im Schatten der Kanaren“, berichtet sie aus Erfahrung. Einen Grund gibt es dafür allerdings nicht, denn die selbst

ernannte „Insel der Götter“ hat für jeden Reisetyp etwas zu bieten. „Touristisch attraktiv ist vor

allem der Süden – und damit der griechische Teil der Insel“, sagt die Reiseexpertin. Dort erwarten die Urlauber mit Larnaca und Paphos gleich zwei Urlaubsorte, die direkt angeflogen werden können.

Die Region im Osten weist vor allem schöne Stränden für einen perfekten Badeurlaub vor. Der

Westen ist gerade für Kulturinteressierte eine beliebte Anlaufstelle. „Neben der historischen Hafenstadt Paphos mit einer schönen Promenade und zahlreichen Restaurants und Cafés gibt es in dem westlichen Teil der Insel weitere archäologische Städte, die besichtigt werden können“, berichtet

Petra Heyken. Wer im Anschluss an ein ausgiebiges Kulturprogramm noch etwas Erholung sucht, findet diese ebenfalls dort an den zahlreichen kleinen Badebuchten.

Mekka für Aktivurlauber

Aber auch für Aktivurlauber – vor allem für Wanderer – ist Zypern ein beliebtes Reiseziel. Im Zentrum der Insel liegt das Troodos-Gebirge

mit zahlreichen Wanderwegen, die sowohl vom Osten als auch vom Westen gut zu erreichen sind.

Gerade wer im Urlaub die Abwechslung mag, dem empfiehlt die Reisefachfrau entweder die Buchung eines Mietwagens (auf der Insel herrscht Linksverkehr) oder eine geführte Rundreise, um die

gesamte Insel kennenzulernen. „Spannend ist auf alle Fälle auch ein Besuch in Nikosia, der geteilten Stadt, in der man auch einen Blick in den türkischen Teil werfen kann“, gibt die Büroleiterin des TUI Reisecenters einen weiteren Tipp.

Sowohl rund um Larnaca als auch um Paphos finden die Reisenden zahlreiche moderne Hotels im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich und in guter Lage.

Als optimale Reisezeit empfiehlt sie entweder das Frühjahr und den Herbst oder sogar die Winter­monate November und Februar, denn „anders als im Atlantik ist dort das Wasser sogar in der kalten Jahreszeit noch angenehm warm.“ Und auch wenn es in den Sommermonaten auf Zypern sehr heiß ist, tummeln sich vor allem in dem einstigen Fischerdorf und der heutigen Partyhochburg Ayia Napa selbst in dieser Zeit zahlreiche und vorwiegend junge Leute.

Übrigens: Ab 7. Mai wird die Insel direkt vom Airport Bremen angeflogen. Die Flugzeit beträgt vier Stunden.