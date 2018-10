In Tarmstedt kehrt wieder Ruhe ein. Buden, Zelte und Karussells sind abgebaut, die Tiere stehen längst im Heimatstall. Die Messe-Macher ziehen eine positive Bilanz. Die Besucherzahlen haben sie überrascht.

Erschöpft, aber sehr zufrieden sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tarmstedter Ausstellung nach vier Tagen Messe. (Irene Niehaus)

Zufriedene Aussteller

Nicht nur bei den Organisatoren, auch bei den rund 750 Ausstellern hätten die sehr guten Besucherzahlen für zufriedene Gesichter gesorgt, berichtete der Prokurist Ewald Aßmann. Mit 34.500 Besuchern war der Sonntag der publikumsreichste Tag. „Während sich am Freitag überwiegend das Fachpublikum an den Ständen informierte, nutzten an den anderen Tagen viele Familien das sommerliche Wetter für einen Besuch“, so Aßmann. Am Freitag passierten 16.000 Besucher die Tore, mit 30 000 Gästen wurde für einen Sonnabend ein neuer Rekord aufgestellt. Der Montag bildete mit 24.000 Besuchern – und dem damit bislang zweitbesten Montag in der Ausstellungsgeschichte – den Abschluss einer in den Augen der Messe GmbH rundum gelungenen Veranstaltung.

Als eine Messe für die ganze Familie wird der Bereich „Haus und Garten“ immer größer und beliebter. Investiert hatten die Organisatoren deshalb in neue Wege und dazugehörige Infrastruktur. „Die positive Resonanz der Aussteller und Besucher bestätigt uns, dass wir mit dieser Ausrichtung auf dem richtigen Weg sind“, sagte Jörg Weiß, Leiter für das Ausstellungswesen.

Bewährt hat sich nach Angaben von Frank Löwentat das neu gestaltete Tierschaugelände und insbesondere der neue Landwirtschaftsring, der an einen Hauptweg verlegt worden war. „Es gibt immer noch Optimierungsbedarf, aber der Besucher hat alles vorgefunden, was er braucht.“

„Eine mehrtägige Veranstaltung dieser Größenordnung wäre ohne die Mitarbeit der vielen Helfer nicht realisierbar“, sagte Geschäftsführer Frank Holle. Er lobte den unermüdlichen Einsatz der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, des DRK und anderer. 200 Mitarbeiter, darunter viele Schüler, hatte die Messe-GmbH beschäftigt.

Ein Unfall und zwei Diebstähle

Zufrieden seien die Veranstalter mit der Organisation des An- und Abreiseverkehrs zur Messe, berichtete Eberhard Leopold. Allerdings gab es ein paar Stau-Zeiten, besonders am Sonntag. Dank der Nummerierung der Parkplätze hätten nur wenige Besucher ihren Pkw suchen müssen. Viele Autofahrer hätten jedoch vergessen, das Licht auszumachen. „20 Autos mussten wir überbrücken“, sagte Leopold. Die Zahl der Pkw-Schäden sei gering gewesen.

Einen Unfall und zwei Diebstähle – das ist die Bilanz, die Thomas Friedrichsen für die Polizei zog. „Wir haben eine entspannte Ausstellung erlebt“, bilanzierte er. Andreas Rothgeber, DRK-Bereitschaftsführer, berichtete während der Bilanz-Pressekonferenz von rund 70 Hilfeleistungen. „Dieses Mal hatten wir nichts Dramatisches.“ Wiederbelebt werden musste niemand, sagte er und zerstreute damit diesbezügliche Gerüchte. Kreislaufprobleme und Tiertritte hätten behandelt werden müssen. Insgesamt sei die Messe für die rund um die Uhr anwesenden Rettungskräfte ruhig verlaufen.

Die Investitionen in die Stromversorgung hätten sich gelohnt, erzählte Johann Gerdes, der den Überblick über die Infrastruktur hat. Das Abwassersystem müsse aber noch optimiert werden.

Den Tombola-Hauptgewinn, einen Kleinwagen, gewann Simone Scheler aus Karlshöfen.