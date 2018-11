Für ein Elektroauto brauchen Fahrer eine Garage mit Stromanschluss, um den Wagen zu Hause laden zu können. Foto: Andrea Warnecke (dpa)

"Das reine Elektroauto eignet sich im Moment in der Regel für kleine Kundengruppen als Zweit- oder Drittwagen". Das erklärt Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. "Insbesondere ist die Reichweite bei bestehenden Fahrzeugen außer bei Tesla viel zu gering." Auch nach Aussagen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) kommen Elektroautos für private Nutzer am ehesten dann infrage, wenn sie als Pendler Arbeitswege zwischen 30 und 50 Kilometer haben und zu Hause oder in der Firma Strom laden können.

Die heimische Garage muss aber entsprechend dafür ausgelegt sein: "Man sollte vorher einen Elektriker fragen, auch ob man zum Beispiel eine abgesicherte Ladeeinheit, die mit Starkstrom schneller lädt, installieren kann", rät Bratzel. Wer noch nie Kontakt mit E-Autos hatte, werde in der Praxis feststellen: "Das macht schon Spaß, ein Elektroauto zu fahren. Die meisten sind ganz dynamisch ausgelegt." Man müsse dann allerdings seine Wegstrecken besser planen.

Das sieht auch der ADAC so: "Autofahrer sollten vor dem Kauf des favorisierten E-Autos ihre persönlichen Stammstrecken Probe fahren, um sicher zu gehen, dass die Reichweite ausreicht", empfiehlt Heiko Wolframm von dem Autoclub. Dabei sollte man auch eine Reserve für einen zeitweise höheren Verbrauch einplanen - zum Beispiel durch die Heizung, eventuelle Umleitungen und auch für die mit der Zeit abnehmende Kapazität der Batterie. Ähnlich wie bei Verbrauchsangaben zu Verbrennungsmotoren, sei auf die Reichweitenangaben der Hersteller auch bei E-Fahrzeugen nicht ausreichend Verlass, heißt es beim VCD.

Alternativ zum reinen E-Auto könnte auch ein sogenannter Plug-in-Hybridwagen infrage kommen. Bei diesem werden Verbrennungs- und Elektromotor kombiniert. Dies lohne sich für Menschen, die meist kurze und mittlere Strecken zurücklegen, aber zuweilen auch weitere Distanzen fahren wollen, erklärt der VCD. Auf den kurzen und mittleren Strecken komme dann der Elektromotor zum Einsatz, bei den weiteren Strecken der Verbrenner. Plug-in-Hybride seien derzeit für die meisten Menschen die geeignetsten Autos mit einem Elektromotor. Auch hier rät der ADAC, genau hinzusehen: "Bei Plug-in-Hybriden gibt es enorme Abweichungen zwischen den von den Herstellern angegebenen Normverbräuchen und deren realem Verbrauch", sagt Heiko Wolframm.

Der VCD rät Verbrauchern derzeit abzuwarten. Forscher Stefan Bratzel sieht das ähnlich: "Der technische Fortschritt geht zügig voran. In ein, zwei Jahren wird es Fahrzeuge geben, die technisch besser sein werden. Und auch die Restwertentwicklung ist noch nicht ganz klar."