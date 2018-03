Gefährten für den Sport: Mercedes präsentiert die C-Klasse als AMG-Varianten von Limousine, Kombi, Coupé und Cabrio. Foto: Daimler AG (dpa)

New York (dpa/tmn) - Mercedes bittet zur PS-Party im Big Apple: Nachdem auf dem Genfer Autosalon das Update für die konventionelle C-Klasse zu sehen war, feiern auf der Auto Show in New York die AMG-Varianten von Limousine, Kombi, Coupé und Cabrio ihren Einstand.

Alle Varianten bekommen ab sofort eine neue Kühlerverkleidung und mit ihr eine kräftiger wirkende Front. Dazu kommt ein dezent retuschiertes Heck, weiter gespreizte Fahrprogramme sowie ein weiterentwickeltes Infotainment-System mit Entspannungsprogrammen, teilt der Hersteller im Vorfeld der Messe mit (Publikumstage 30. März bis 8. April).

Unter der Haube ändert sich dagegen nichts. Es bleibt beim 4,0 Liter großen V8-Motor mit Doppelturbo, der in zwei Leistungsstufen mit 350 kW/476 PS oder 375 kW/510 PS angeboten wird und damit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 290 km/h ermöglicht. Der Verbrauch liegt laut Hersteller je nach Aufbau zwischen 9,9 und 10,4 Litern und der CO2-Ausstoß bewegt sich zwischen 227 und 236 g/km.