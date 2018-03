Generationswechsel

Audi feiert A6-Premiere in Genf

Im Sommer bringt Audi die achte Generation seiner gehobenen Mittelklasse in den Handel. Premiere feiert der A6 auf dem Genfer Autosalon zunächst als Limousine. Später folgen aber auch wieder ein Kombi und der rustikale Allroad. Was ist neu am A6?