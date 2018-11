Elektro-Coupé

Audi stellt E-Tron GT Concept vor

In zwei Jahren will Audi ein viertüriges Elektro-Coupé auf den Markt bringen. Als Schaustück zeigt sich der E-Tron GT Concept allerdings bereits schon jetzt auf der LA Auto Show in Los Angeles dem Publikum.