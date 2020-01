Eine Bank für BMW: Die Modelle der 3er Reihe, darunter auch der Touring genannte Kombi. Foto: M.Moesch/BMW AG/dpa-tmn (M.Moesch / dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Seit Jahrzehnten ist der 3er schon eines der wichtigsten Modelle bei BMW (2012 bis 2019). Und er hält die Sportfahne in der Mittelklasse hoch wie kein anderer.

Gebraucht ist er „meist eine solide Sache“, notiert der „Auto Bild Tüv Report 2020“ - wenngleich einige Beanstandungen interessanterweise den jüngeren Exemplaren die Bilanz verhageln.

Modellhistorie: Die betrachtete sechste Generation verkaufte BMW von 2011 bis 2019. Das Facelift folgte 2015 - mit neuen Leuchten und neuen Stoßfängern sowie erstmals einem Dreizylinder an Bord.

Karosserievarianten: Der 3er fährt als Stufenhecklimousine, Kombi (Touring) und als geräumiges Fließheck GT vor. Die auf dem Modell basierenden Coupé- und Cabrio-Versionen werden als 4er vermarktet.

Abmessungen: 4,62 m bis 4,75 m x 1,81 m bis 1,88 m x 1,42 m bis 1,46 m bis (LxBxH); Kofferraumvolumen: 480 l (Stufenheck); 495 l bis 1500 l (Kombi); 520 l bis 1600 l (GT). Hybrid: 370 und 390 l.

Stärken: Sportlich sein. Das Fahrverhalten ist knackig, und untermotorisiert ist der 3er nie, ganz im Gegenteil - etwa beim brachialen M3. Achsen machen keine Sorgen, und Rost am Fahrwerk sowie Ölverlust an Motor und Getriebe sind ebenfalls so gut wie nie ein Problem. Die Fußbremse wird bei der Hauptuntersuchung (HU) sehr selten beanstandet, so der Report. Ebenso die Bremsscheiben und -leitungen.

Schwächen: Ausgeschlagene Spurstangenköpfe kommen bei der ersten HU manchmal vor. Deutlich über dem Durchschnitt: die Mängelquote der Scheinwerfer bei den drei- bis fünfjährigen 3ern. Bei der zweiten HU macht auch die Handbremse eine schlechte Figur. Oft besteht schon beim ersten Check das Modell die Abgasuntersuchung nicht.

Pannenverhalten: Der ADAC schreibt mit Blick auf seine Pannenstatistik: „Die 3er-Reihe ist in allen Jahren unter den besten Fahrzeugen.“ Ansonsten fehlen dem Club die Worte, denn es sind ihm keine Pannenschwerpunkte untergekommen.

Motoren: Benziner (Drei-, Vier- und Sechszylinder, Heck- und Allradantrieb): 100 kW/136 PS bis 338 kW/460 PS; Diesel (Vier- und Sechszylinder, Heck- und Allradantrieb): 85 kW/115 PS bis 230 kW/313 PS; Hybrid (Vier- und Sechszylinder, Heckantrieb): 250 kW/340 PS (Vollhybrid) und 185 kW/252 PS (Plug-in-Hybrid), je Systemleistung.

Marktpreise (laut „DAT Marktspiegel“ der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern): - 320i Luxury Line (2015); 135 kW/184 PS (Vierzylinder); 79 000 Kilometer; 19 750 Euro (Touring: 20 400 Euro). - 340i xDrive Advantage (2016); 240 kW/326 PS (Sechszylinder; Allrad); 63 000 Kilometer; 27 200 Euro (Touring: 28 400 Euro) - 320d (2012); 135 kW/184 PS (Vierzylinder); 147 000 Kilometer; 11 050 Euro (Touring: 11 350 Euro).