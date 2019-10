Dritte Generation des SUV

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

BMW X6 startet im November ab 75.500 Euro

SUV sind zu Verkaufsschlagern geworden, die Fahrzeuggattung fächert sich formal immer weiter auf. Bei BMW steht jetzt das SUV-Coupé X6 in den Startlöchern. Was ist neu an der dritten Modellgeneration?