Preisbrecher: Für etwa 30.000 Euro will das chinesische Start-up Aiways den Geländewagen U5 nach Europa bringen. Es zeigt ihn auf dem Genfer Autosalon. Foto: Aiways/dpa-tmn (Aiways / dpa)

Shanghai (dpa/tmn) - Die Elektro-Modelle der europäischen und japanischen Hersteller bekommen Konkurrenz aus China. Zum Preis von Nissan Leaf und Co will das Start-up Aiways aus Shanghai bald einen ausgewachsenen Geländewagen nach Europa bringen.

Der Stromer trägt den Namen U5 und feiert seine Premiere dem Genfer Autosalon (7. bis 17. März), kündigte der Hersteller an. In China soll er in diesem Herbst in den Handel kommen, in Europa etwa sechs Monate später, sagte Auslandschef Alexander Klose.

Als Richtgröße für den Preis nannte Klose rund 30.000 Euro. Er beschreibt den U5 als knapp fünf Meter langen Geländewagen, der in einer Liga fahren soll mit Autos wie dem VW Tiguan XL. Angetrieben werde er von einem E-Motor mit 160 kW/218 PS, der eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ermöglicht. Die Energie liefern klimatisierte Lithium-Ionen-Akkus im Wagenboden, die zunächst eine Kapazität von 63 kWh haben und für rund 500 Kilometer Fahrstrecke reichen sollen, stellte Klose in Aussicht.

Mittelfristig will Aiways auch eine Modellvariante mit weniger Batteriekapazität anbieten und den Preis so weiter drücken. Außerdem sehe die Planung für die nächsten Jahre jeweils ein weiteres Crossover- oder SUV-Modell vor, von denen mindestens eines unterhalb des U5 angesiedelt ist, sagte Klose.