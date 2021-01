Nicht nur von außen hat der Dacia Sandero viel Charme hinzugewonnen. Auch bei Ausstattung und Ambiente wurde deutlich nachgebessert. Foto: Dacia/dpa-mag (Dacia / dpa)

Berlin (dpa-infocom) - Dacia putzt den Sandero raus: Zwar bleibt der Kleinwagen der rumänischen Renault-Tochter bei einem Grundpreis von 8490 Euro eines der billigsten Autos in Deutschland. Doch mit der dritten Generation wird aus dem einstmals ziemlich altbackenen Ost-Modell ein schmuckes Stadtauto, das sich bei Ausstattung und Ambiente nicht mehr verstecken muss.

Im Gegenteil: Wer auf das entsprechende Grundmodell noch einmal 1000 Euro drauflegt und ab 11.390 Euro für die Stepway-Variante bezahlt, reitet mit erhöhter Bodenfreiheit und rustikalen Planken am Blech sogar auf der SUV-Welle.

Mit einer Länge von 4,09 Metern, einer Breite von 1,85 Metern und einem Radstand von 2,60 Metern bietet der Dacia Sandero für einen Kleinwagen weiterhin viel Platz. Foto: Dacia/dpa-mag (Dacia / dpa)

Mehr Konturen und Charakter

Musste der Sandero früher abgelegte Renault-Technik nutzen, wechselt er jetzt auf die aktuellste Plattform im Konzern und wird so zu einem ebenbürtigen Vetter des Clio. Am Format ändert sich dabei mit einer Länge von 4,09 Metern, einer Breite von 1,85 Metern und einem Radstand von 2,60 Metern nur wenig: Aber weil der Sandero schon bislang einer der geräumigsten Kleinwagen war, hatten die Ingenieure hier auch nur wenig Handlungsbedarf. Und am Kofferraum von nun 328 bis 1108 Litern gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Hinzukommen ein paar pfiffige Details: Im Fußraum des Beifahrers hält nun ein spezieller Haken die Handtasche und die Dachreling des Stepway wird mit zwei Handgriffen zum Gepäckträger. Auch das Design zeugt von Evolution, wenngleich sich die Rumänen für die neue Generation ein bisschen mehr Zierrat erlauben. Doch die zusätzlichen Konturen im Blech geben dem Sandero wiederum mehr Charakter.

An Bord des Dacia Sandero befinden sich ein Touchscreen mit Smartphone-Integration und ein zeitgemäßes Infotainment-System samt Rückfahrkamera. Foto: Dacia/dpa-mag (Dacia / dpa)

Geklotzt haben die Autobauer auch bei Ausstattung und Ambiente. Die Zeiten, in denen ein Dacia nicht mehr Charme hatte als ein Kehrfahrzeug, sind mit dem Generationswechsel endgültig vorbei: Die Kunststoffe wirken etwas hochwertiger, es gibt schmucke Zierkonsolen mit Stoffbezug, und neben dem Multifunktionslenkrad prangt ein großer Touchscreen mit Smartphone-Integration und zeitgemäßem Infotainment-System samt Rückfahrkamera und aktiven Hilfslinien beim Rangieren.

Selbst die Klimaautomatik meldet sich mit digitalen Anzeigen, was man sonst eher von den Nobelmarken kennt. Auf Wunsch strahlt der Sandero mit LED-Leuchten, es gibt eine Notbremsautomatik und eine elektrische Handbremse, und zum ersten Mal überhaupt bauen die Rumänen auf Wunsch sogar ein Schiebedach ein. Erst auf den zweiten oder dritten Blick entdeckt man die billige Stoffverkleidung der Sitzgestelle oder das blanke Blech im Kofferraum - wenn das der Preis ist für die günstigen Tarife, dann bezahlt man den gerne. Schließlich kostet ein technisch weitgehend identischer Clio gleich mal ein Drittel mehr.

Dacia hat beim neuen Sandero die Konturen geschärft. Das verschafft dem Kleinwagen auch von hinten ein modernes Aussehen. Foto: Dacia/dpa-mag (Dacia / dpa)

Kein Hightech unter der Haube

So sehr sich Dacia beim Komfort um Fortschritt bemüht, so konventionell ist der Antrieb des Sandero. Zwar nutzt der Kleinwagen einen der modernsten Dreizylinder-Benziner im Konzern, doch von Elektrifizierung will Dacia noch nichts wissen - weder von einem elektrischen Startergenerator, noch von einer echten Hybrid-Variante. Stattdessen gibt es den Ein-Liter-Motor aus Clio und Co als Sauger mit 49 kW/67 PS oder als Turbo mit 67 kW/91 PS. Zur Auswahl steht auch eine Flüssiggas-Antriebsvariante, mit der die Leistung auf 74 KW/100 PS steigt, während der CO2-Ausstoß um knapp zehn Prozent zurückgeht.

Im Kofferraum lassen sich bis zu 1108 Liter Gepäck unterbringen. Foto: Dacia/dpa-mag (Dacia / dpa)

Wer besondere Fahrqualitäten erwartet, der ist im Sandero eher fehl am Platz. Denn die Rumänen setzen bei Antrieb und Abstimmung in erster Linie auf Vernunft. Das typische Schnattern der Dreizylinder hört man deshalb vielleicht ein wenig lauter, und weder Fahrwerk noch Lenkung sind sonderlich präzise. Doch auch mit dem Sandero kommt man entspannt ans Ziel - und für seine Gattung ist er ebenso schnell wie sparsam. Denn weder an den maximal 183 km/h noch an den bestenfalls 4,8 Litern (CO2-Ausstoß 110 g/km) gibt es wirklich etwas auszusetzen.

Fazit: Moderner Kleinwagen für wenig Geld

Bei der Stepway-Variante des Dacia Sandero gibt es erhöhte Bodenfreiheit, rustikale Planken und eine Dachreling. Foto: Dacia/dpa-mag (Dacia / dpa)

Natürlich kann man mit einem Dacia wenig Eindruck schinden. Doch wer seinen Wagen mit einem Sinn fürs Praktische wählt, der bekommt mit dem neuen Sandero mehr Auto fürs Geld als bei jeder anderen Marke. Und mit Blick auf Platzangebot, Antrieb und Ausstattung erfüllt der billige Bruder vom Clio alle Anforderungen an einen modernen Kleinwagen. Mehr Auto braucht eigentlich kein Mensch.

Datenblatt: Dacia Sandero TCe 90

Motor und Antrieb Dreizylindeer-Turbobenziner Hubraum: 999 ccm Max. Leistung: 67 kW/91 PS bei 4600 - 5000 U/min Max. Drehmoment: 160 Nm bei 2100 - 3750 U/min Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Sechsgang-Schaltgetriebe

Maße und Gewichte Länge: 4088 mm Breite: 1848 mm Höhe: 1499 mm Radstand: 2604 mm Leergewicht: 1147 kg Zuladung: 415 kg Kofferraumvolumen: 328-1108 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 178 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 11,7 s Durchschnittsverbrauch: 4,8 Liter/100 km Reichweite: 1040 km CO2-Emission: 110 g/km Kraftstoff: Super Schadstoffklasse: Eu6D Energieeffizienzklasse: B

Kosten: Basispreis des Dacia Sandero (SCe 65): 8490 Euro Grundpreis des Dacia Sandero TCe 90: 10.390 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 50 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: Sechs Airbags, LED-Scheinwerfer, Notbremsassistent Komfort: Tempomat, Bordcomputer, Zentralverriegelung Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke

