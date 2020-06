Traumauto

Der King of Cool feiert Geburtstag: 50 Jahre Alfa Montreal

Kaum eine Carrozzeria in Italien hat so viele Traumautos gebaut wie Alfa Romeo aus Mailand. Eines der coolsten und vielleicht ungewöhnlichsten feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag.