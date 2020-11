Lieber mitnehmen: Bleibt der Akku am Fahrrad, könnte er schnell geklaut werden, warnt die Polizei. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn/dpa (Tobias Hase / dpa)

Die Polizei empfiehlt E-Bike-Besitzern, die Akkus auch bei kurzem Abstellen des Rades mitzunehmen. Außerdem sollten sie die individuelle Nummer des Akkus notieren. Es gebe inzwischen Diebe, die sich auf das Stehlen der hochwertigen Akkus spezialisiert hätten, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Donnerstag.

So hatten Zivilbeamte der Wuppertaler Polizei nun einen 41-Jährigen auf frischer Tat beim Aushebeln eines Akkus erwischt und ihn nach kurzer Verfolgungsjagd gestellt. In der Wohnung des polizeibekannten Mannes fanden sich den Angaben nach ein weiterer Fahrradakku sowie Bauteile von Akkus und Elektrofahrrädern. Weil der Verdacht besteht, dass der Mann ein Profi-Dieb ist, schickte ihn ein Richter in Untersuchungshaft.

