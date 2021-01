Zwar preiswerter, aber nichts für kleine Geldbeutel: Der Einstieg in Porsches E-Auto-Welt wird mit einem neuen Taycan-Grundmodell günstiger - die Preise beginnen aber immer noch bei 83 520 Euro. Foto: Porsche AG/dpa-tmn (Porsche AG / dpa)

Stuttgart (dpa/tmn) - Den Porsche Taycan gibt es vom März an in einer neuen Einstiegsversion. Dabei stattet der Hersteller die elektrische Sportlimousine mit nur einem statt zwei Motoren aus und lässt alle Buchstaben im Typenkürzel weg: Statt GTS, Turbo oder Turbo S heißt er nur Taycan und steht dann für Preise ab 83 520 Euro beim Händler.

Der Einstiegspreis sinkt damit um rund 20 000 Euro. Das Modell mit der Serien-Batterie leistet 240 kW/326 PS und kommt im kurzfristigen Overboost auf 300 kW/408 PS. Wer die optionale „Performance-Batterie Plus“ bestellt, kann nicht nur weiter fahren, sondern auch mehr Leistung abrufen, stellt Porsche in Aussicht: 280 kW/380 PS nennt das Unternehmen als Standard und bis zu 350 kW/476 PS in der Spitze.

Egal welcher Akku an Bord ist, die Fahrleistungen sind identisch: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Taycan in 5,4 Sekunden, Schluss ist bei 230 km/h. Mit den 79,2 kWh der Standardbatterie kommt der Taycan auf eine Reichweite von 431 Kilometern, für die 93,4 kWh des größeren Akkus nennt Porsche nach WLTP-Norm einen Aktionsradius von bis zu 484 Kilometern. Geladen wird mit bis zu 270 kW, so dass die Akkus binnen etwas mehr als 20 Minuten von 5 auf 80 Prozent kommen und laut Hersteller in 5 Minuten der Strom für weitere 100 Kilometer fließt.

