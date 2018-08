Forscher Geländegänger

Ford Ranger Raptor kommt 2019

Zuerst virtuell, dann im echten Leben: Ford schickt seinen neuen Pick-up Ranger Raptor in diesem Jahr schon einmal in einem Rennspiel an den Start. Mitte 2019 soll er dann in Europa in den Handel kommen.