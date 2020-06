Rustikaler Geländewagen: Die Form des Ineos Grenadier wird sich am klassischen Land Rover Defender orientieren. Foto: Ineos Automotive/dpa-tmn (Ineos Automotive / dpa)

London (dpa/tmn) - Der Chef des Chemieunternehmens Ineos baut einen neuen Geländewagen. Nachdem die Planungen schon vor vier Jahren gestartet wurden, hat der britische Milliardär Jim Ratcliffe jetzt einen ersten Blick auf die Serienfassung des Grenadier genannten Allradlers gewährt und den Verkauf für Ende 2021 angekündigt.

Der bei Magna Steyr in Graz entwickelte Wagen soll rund fünf Meter lang werden und so kantig auftreten wie der Land Rover Defender vor seinem Generationswechsel. Dazu gibt es ein außen angeschlagenes Ersatzrad an einer vertikal geteilten Heckklappe, eine umlaufende Reling zur Befestigung von Ausrüstungsgenständen sowie eine Leiter zum Dach. Die Benziner und Diesel sollen von BMW kommen, ZF steuert eine Achtgang-Automatik mit Geländeuntersetzung bei.

Preise nennt Ineos noch keine. Doch zielen die Briten nach eigenen Angaben auf die Lücke, die zwischen den Top-Versionen von Pick-ups wie dem Ford Ranger und den einfachen Varianten zum Beispiel der Mercedes G-Klasse klafft - so dass am Ende mindestens 75 000 Euro für den Ineos Grenadier auf der Rechnung stehen dürften.

© dpa-infocom, dpa:200630-99-622955/2