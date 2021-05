Koreanische Luxusmarke

Genesis startet im Sommer mit zwei Autos

Nach den Japanern bringen nun auch die Koreaner in der Oberklasse eine neue Luxusmarke in Stellung. Genesis heißt der vornehme Verwandte von Hyundai und Kia, der im Sommer in Europa startet.