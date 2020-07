Ab rund 14 000 Euro

Hyundai i20 startet im September

In der Klasse von VW Polo, Peugeot 208, Opel Corsa und Co fährt auch der i20 erfolgreich mit - nun schickt Hyundai im September die dritte Generation des Kleinwagens auf die Straße. Was ändert sich beim Koreaner?