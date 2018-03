Hyundai setzt auf die Brennstoffzelle: Mit dem Nexo schafft der saubere Antrieb den Sprung in den Alltag. Foto: Hyundai (dpa)

Hamburg (dpa-infocom) - Fahrverbote für die Innenstädte, CO2-Quoten für den Flottenverbrauch und steigende Spritpreise - darüber kann Sea Hoon Kim nur lachen. Er leitet bei Hyundai die Entwicklung der Brennstoffzelle und setzt für den koreanischen Hersteller jetzt zu einer Art Befreiungsschlag an.

Nach dem nur in Kleinserie umgerüsteten ix35 startet Hyundai jetzt mit dem Nexo im größeren Stil ins Wasserstoffzeitalter und will sich so lösen von der leidigen Diskussion um Emissionen und Rohstoffverschwendung.

Die Vorteile des Hyundai: rund 800 Kilometer Reichweite, fünf Minuten Ladezeit und Wasserdampf als einziges Abgas. Foto: Hyundai (dpa)

Gezeichnet wie ein beinahe konventioneller Geländewagen und genauso leicht zu fahren, kommt er im Sommer in den Handel. Der einzige Unterschied ist der Preis. Wo es bei Hyundai einen ähnlich großen Santa Fe für gut 35 000 Euro gibt, wird der Nexo wohl um die 60 000 Euro kosten, deuten die Koreaner an.

Investition in die Zukunft und den Alltagsnutzen

Die Brennstoffzelle des Nexo erzeugt den Strom aus Wasserstoff und produziert Wasserdampf. Dafür hat er drei Karbontanks mit etwa sechs Kilogramm Wasserstoff an Bord. Foto: Uli Sonntag/Hyundai (dpa)

Dass der Nexo so teuer ist, liegt an der aufwendigen Technik, den kleinen Stückzahlen und den teuren Materialien. Allein die drei Karbontanks für gut sechs Kilogramm Wasserstoff, die unter dem Kofferraumboden und der Rückbank montiert sind, kosten mehr als ein Kleinwagen. In der Brennstoffzelle selbst sind um die 50 Gramm Platin. Den Elektromotor sowie die Lithium-Ionen-Zelle als Pufferspeicher gibt es auch nicht zum Nulltarif. Doch der Aufwand lohnt sich. Schließlich liegt der CO2-Ausstoß bei 0 g/km und poliert so den Flottenverbrauch.

Gegenüber dem klassischen Elektro-Auto hat die Brennstoffzelle, die den Wasserstoff so aufspaltet, dass Strom entsteht und als einziges Abgas Wasserdampf aus dem nicht sichtbaren Auspuff säuselt, einen entscheidenden Vorteil: Während der Wasserstoff für die geschätzten 800 Kilometer Reichweite in fünf Minuten getankt ist, müssten Akkus dafür stundenlang an die Ladesäule. Dummerweise gibt es aber - und das ist neben dem hohen Preis der zweite Haken an der Sache - bislang kaum Wasserstofftankstellen, so dass die Brennstoffzelle nur für einen Bruchteil der Bevölkerung überhaupt in Frage kommt.

Der Hyundai Nexo spurtet gut los mit seinen 120 kW/163 PS und 395 Newtonmeter. Foto: Hyundai (dpa)

Flott und flüsterleise

Beim Fahren dagegen gibt es keinen Unterschied zum klassischen Elektro-Auto: Wie jeder Stromer ist der Nexo flüsterleise und überraschend flott. Mit 120 kW/163 PS und 395 Newtonmeter tritt er kräftig an, lässt bei einem Sprintwert von 9,2 Sekunden an der Ampel die meisten Verbrenner stehen und macht das Überholen leicht.

In 9,2 Sekunden beschleunigt der Hyundai Nexo von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitze von 179 km/h. Foto: Hyundai (dpa)

Und weil die Reichweite mit dem Wasserstoff im Tank nicht ganz so schnell schmilzt wie bei einem Akku-Auto, lassen die Entwickler dem Nexo auch mehr Auslauf. Erst bei 179 km/h drehen sie ihm den Saft ab. Das schafft man elektrisch sonst nur mit einem Tesla - und der ist noch teurer.

Keine Einbußen beim Platz

Punkten soll der Nexo auch mit Ausstattung und Assistenzsystemen. So hat er ein komplett digitales Cockpit, und er fährt autonomer als jeder andere Hyundai. Foto: Uli Sonntag/Hyundai (dpa)

Auch beim Platz müssen die Insassen kaum Einbußen hinnehmen. Die Ladekante ist zwar ein bisschen höher und es gibt keinen doppelten Boden. Doch der Kofferraum fasst solide 461 Liter. Selbst wenn man die Rückbank weder verschieben noch die Neigung der Lehne verstellen kann, fahren zwei Erwachsene hinten halbwegs bequem.

Was an Kniefreiheit fehlt, macht der Nexo mit Komfort wieder wett. Schließlich gibt es in dieser Klasse kein anderes SUV, das so leise ist. Und butterweich gefedert ist der Wagen auch.

Cinemascope und Autopilot

Dass sich der Nexo trotzdem anders anfühlt als etwa der elektrische Ioniq hat andere Gründe: Es liegt beispielsweise am digitalen Cinemascope-Cockpit, das quer über das Armaturenbrett gespannt ist. Die viel zu breite und hoffnungslos überladene Mittelkonsole, die den Insassen in der ersten Reihe unnötig viel Platz nimmt. Und die vielen neuen Assistenzsysteme, die Hyundai dem Nexo mit auf den Weg gibt.

Schon jetzt kann er unbemannt ein- und ausparken und findet sich auf der Autobahn so gut zurecht, dass es die Hände am Lenkrad und die Füße an den Pedalen nur noch von Gesetz wegen braucht. In zwei, drei Jahren soll er - wie jetzt schon ein halbes Dutzend Prototypen bei den Olympischen Winterspielen daheim in Korea - ganz autonom fahren können.

Fazit: Im Alltag angekommen

Geschätzte 800 Kilometer Reichweite, Fahrleistungen wie ein konventioneller Verbrenner, Platz für Kind und Kegel und keinerlei Emissionen - der Nexo ist ein SUV ohne schlechtes Gewissen und der Beweis dafür, dass die Brennstoffzelle mittlerweile im Alltag angekommen ist. Oder zumindest angekommen sein könnte. Denn damit sie wirklich zur ernsthaften Alternative wird, müssen die Preise sinken und die Zahl der Zapfsäulen steigen. Aber zumindest ein Anfang ist gemacht. Und nachdem an der Technik seit über einem halben Jahrhundert geforscht wird, kommt es auch auf ein paar Jahre nicht mehr an.

Datenblatt: Hyundai Nexo

Motor und Antrieb: Elektromotor mit Brennstoffzelle Hubraum: 0 ccm Max. Leistung: 120 kW/163 PS Max. Drehmoment: 395 Nm Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Eingang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4670 mm Breite: 1860 mm Höhe: 1630 mm Radstand: 2790 mm Leergewicht: k.A. Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: 461 Liter

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 179 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 9,2 s Durchschnittsverbrauch: 0,96 kg /100 km Reichweite: ca. 800 km CO2-Emission: 0 g/km Kraftstoff: Wasserstoff Schadstoffklasse: EU6

Kosten Basispreis der Modellreihe: ca. 60 000 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer pro Jahr: k.A.

Wichtige Serienausstattung Sicherheit: Sechs Airbags, LED-Scheinwerfer, Highway Drive Assist Komfort: Klimaautomatik, autonomes Parken, Sitz- und Lenkradheizung

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke