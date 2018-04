In England gilt Linksverkehr. Foto: Jens Kalaene (dpa)

Stuttgart (dpa/tmn) - Wer im Urlaub mit dem Mietwagen in einem Land mit Linksverkehr fahren will, übt die Umstellung besser auf einem leeren Parkplatz. Das rät die Prüforganisation Dekra.

Anfangs schwimmen die Autofahrer demnach besser auch nur im Verkehr mit und überholen nicht. Aufpassen müssen Neulinge insbesondere beim Rechtsabbiegen, um nicht in den Gegenverkehr zu fahren. Um generell auch nicht zu weit an den linken Straßenrand zu ziehen, sollten sich Autofahrer am Mittelstreifen orientieren. Ein unten an die Frontscheibe geklebter Pfeil, der in dessen Richtung zeigt, könne dabei optische Unterstützung geben.

Umstellen müssen sich auch Fußgänger, die es gewohnt sind, zuerst nach links zu gucken, wenn sie über die Straße wollen. Bei Linksverkehr kommt die größte Gefahr aber erst von rechts. Fußgänger schauen daher idealerweise stets in beide Richtungen, bevor sie über die Straße gehen.

In mehr als 50 Ländern weltweit gilt Linksverkehr, so zum Beispiel in England, Australien, Japan und Südafrika.