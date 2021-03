Künftig lässt Jaguar den F-Pace fast nur noch mit elektrischer Unterstützung auf die Straße rollen. Foto: Jaguar/Land Rover/dpa-tmn (Jaguar/Land Rover / dpa)

Kronberg (dpa/tmn) - Jaguar stellt die Antriebspalette des F-Pace im Zuge der angekündigten Elektrisierung um. Zwar fährt der Geländewagen auch weiterhin mit Verbrennern. Doch werden diese zur Modellpflege laut Hersteller im Frühjahr nahezu durchgängig zu Mild-Hybriden mit 48-Volt-Technik aufgerüstet.

An die Spitze der Palette rückt zudem ein neuer Plug-in-Hybrid. Die Preise für das auch optisch überarbeitete SUV beginnen dann bei 54 166 Euro, so Jaguar weiter.

Dem rein elektrischen Fahren am nächsten kommt der F-Pace als P400e ab 70 744 Euro. Hier wird dem 2,0-Liter-Benziner eine E-Maschine zugeschaltet. So steigt die Systemleistung laut Jaguar auf 297 kW/404 PS. Weil der Akku Strom für bis zu 59 Kilometer liefert, geht der Normverbrauch auf 2,4 Liter (54 g/km CO2) zurück. Wie der Teilzeitstromer die Arbeit zwischen den Aggregaten verteilt, können die Insassen in einem neuen Cockpit mit digitalen Instrumenten und einem größeren Touchscreen samt Online-Navigation und Echtzeit-Infotainment verfolgen.

Als Mild-Hybriden zur Wahl stehen zwei Vierzylinder-Diesel mit 2,0 Litern Hubraum und 120 kW/163 PS oder 150 kW/204 PS. Ein 3,0-Liter-Diesel schöpft aus sechs Zylindern 221 kW/300 PS. Außerdem gibt es einen neuen Sechszylinder-Benziner mit 3,0 Litern Hubraum und 294 kW/400 PS. Einziger konventioneller Verbrenner ohne elektrische Hilfe ist der Basisbenziner als 2,0 Liter großer Vierzylinder mit 184 kW/250 PS. So kommt der F-Pace auf Verbrauchswerte zwischen 5,2 Liter Diesel (137 g/km) und 8,9 Liter Benzin (202 g/km).

