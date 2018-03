Kia mit X-Faktor: Der Picanto mimt in der neuen X-Line den rustikalen Geländegänger. Foto: Kia (dpa)

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Kia poliert den Picanto auf. Ein Jahr nach der Premiere gibt es für den Kleinwagen deshalb ab sofort eine neue Spitzenmotorisierung sowie eine weitere Ausstattungsvariante im Crossover-Design. Die Preise beginnen unverändert bei 9990 Euro.

Wer mindestens 15 790 Euro anlegt, bekommt den Fünftürer von 3,60 Metern Länge mit einem neuen Dreizylinder-Turbomotor. Der Benziner schöpft aus einem Liter Hubraum 74 kW/100 PS und geht mit bis zu 172 Nm zu Werke. Damit beschleunigt er in 10,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht maximal 180 km/h, so Kia weiter. Den Verbrauch geben die Koreaner dabei mit 4,5 Litern (104 g/km CO2) an.

Den neuen Motor gibt es ausschließlich in der etwas sportlicher gezeichneten GT-Variante oder in der ebenfalls neuen X-Line, die mit mindestens 16 190 Euro zu Buche schlägt. Sie ist inspiriert vom SUV-Boom und trimmt den Picanto mit etwas mehr Bodenfreiheit, robusten Plastikplanken und angedeutetem Unterfahrschutz auf Geländeoptik.

Wichtiger als die Anbauteile ist aber die Ausstattung, die nur noch zwei Optionen offenlässt. Denn von der Lenkradheizung bis zum Touchscreen mit Apple Carplay und Android Auto sind beim X-Line bis auf die Navigation und die Notbremsautomatik alle Extras serienmäßig an Bord, so Kia weiter.