Kinderwagenfreundliche Autos finden sich laut ADAC in allen Klassen. Foto: ADAC/Test und Technik/dpa-tmn (ADAC/Test und Technik / dpa)

München (dpa/tmn) - Der Nachwuchs, die Einkäufe und der Kinderwagen: All das soll gut in das Familienauto passen. Vor allem für den Transport der Baby-Kutsche braucht es ausreichend Platz im Kofferraum. Worauf man achten sollte, erklärt der ADAC.

Vor dem Kauf sollten ein paar wichtige Punkte beachtet werden, schreiben die Experten. So sollte das Auto nur so groß wie unbedingt nötig sein, aus Kosten- wie auch aus Umweltgründen. Sinnvoll sei zudem eine Probefahrt auf gewohnter Strecke mit alltäglichen Situationen, beispielsweise zum Einkaufen. Den Kinderwagen sollte man dabei gleich mitnehmen.

Kinderwagenfreundliche Autos in allen Klassen

Kleinere und gut zusammenklappbare Kinderwagen fänden laut Tester schon im Kofferraum eines Kleinwagens mit Schrägheck Platz. Sollen aber größere und stabilere Modelle neben dem Urlaubsgepäck verstaut werden, werde es in vielen Autos eng.

Kinderwagenfreundliche Autos finden sich laut ADAC aber in allen Klassen. Eine Liste mit Fahrzeugen, welche die Tester im Rahmen des ADAC Autotests selbst ausgemessen haben und die als Neuwagen verfügbar sind, findet sich hier.

Auf bestimmte Mindestmaße achten

Damit ein großer Kinderwagen im Auto Platz hat, sollten Käufer generell auf bestimmte Maße achten. So soll die Innenraumbreite im Kofferraum mindestens 95 Zentimeter betragen, bei der Höhe sollten es 62 Zentimeter sein, so die Experten. Für die Praktikabilität zusätzlich entscheidend sei neben dem Kofferraumvolumen auch die Ladekantenhöhe, welche höchstens 70 Zentimeter hoch sein soll. Diese Daten seien aber in den Fahrzeugpapieren oftmals nicht vermerkt.



