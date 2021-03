Umgerüstetes Kompakt-SUV: Mit dem EQA erweitert Mercedes seine E-Auto-Flotte. Als Basis dient der GLA. Foto: Daimler AG/dpa-mag (Daimler AG / dpa)

Berlin (dpa-infocom) - Auch Mercedes will die Elektromobilität zur Massenbewegung machen und senkt deshalb die Hürden für den Umstieg. Denn wenn die Schwaben ihrem elektrischen Erstling EQC im Frühjahr den EQA zur Seite stellen, wagen sie sich erstmals in die Kompaktklasse und senken damit den Preis mal eben um knapp 20.000 Euro. Zum Schnäppchen wird der Stromer allerdings trotzdem nicht - schließlich geht es zumindest fürs Erste bei stolzen 47.541 Euro los.

Anders als der Name vermuten lässt, ist der EQA keine umgerüstete A-Klasse, sondern nutzt den GLA als Basis. Erstens, weil sich SUVs weltweit besser verkaufen und der kleine Geländewagen zu den erfolgreichsten Mercedes-Modellen zählt. Und zweitens, weil bei der hohen Bauform die Batterien besser integriert werden können, ohne dass der Innenraum oder das Design leiden.

Im Vergleich zum GLA hat der Mercedes EQA durch den Akku zwar 400 Kilogramm Mehrgewicht. Dafür liegt er aber stabiler auf der Straße. Foto: Daimler AG/dpa-mag (Daimler AG / dpa)

Die Insignien der EQ-Familie

Auch dem EQA sieht man die Elektrifizierung nur an, weil ihm die Designer nachträglich die üblichen Insignien der EQ-Familie verpasst haben. Außen sind das vor allem der glatte schwarze Kühlergrill und die aerodynamischen Felgen, innen die bereits bekannten Zierteile in Roségold. Letztere polarisieren allerdings so sehr, dass Mercedes sie nur als Option anbietet. Zur erweiterten Serienausstattung gehört übrigens auch eine Ambientebeleuchtung mit Farbauswahl.

Die Ähnlichkeit des EQA zum GLA ist auch von hinten nicht zu verkennen. Foto: Daimler AG/dpa-mag (Daimler AG / dpa)

Ansonsten ändert sich im Guten wie im Schlechten nichts. Es bleibt bei der schnörkellosen Linienführung und dem unaufgeregten Auftritt. Ebenso wird das Hightech-Cockpit mit dem ziemlich überlegenen MBUX-System übernommen. Allerdings bleibt es auch bei den allenfalls durchschnittlichen Platzverhältnissen. Die sind für einen Verbrenner von 4,46 Metern Länge zwar nicht schlecht. Doch verglichen mit Elektroautos auf einer eigenen Plattform ist der EQA innen eine halbe Nummer kleiner, was vor allem die Hinterbänkler zu spüren bekommen. Autos wie der ID3 von VW oder der i3 von BMW bieten da auf weniger Fläche mehr Platz. Immerhin behält der EQA trotz der Akkus ein Kofferraumvolumen von 340 Litern.

Immer mit der Ruhe

Wie im GLA gibt es auch im Mercedes EQA ein Hightech-Cockpit mit MBUX-System. Foto: Daimler AG/dpa-mag (Daimler AG / dpa)

Dafür haben die Schwaben in ein paar anderen Disziplinen die Nase vorn: Die Dämmung gegen Geräusche und Vibrationen zum Beispiel ist so wirkungsvoll, dass so viel Ruhe herrscht wie sonst nur in der S-Klasse. Die intelligente Routenplanung bezieht nicht nur Topographie und Wetter mit ein, sondern berechnet auch die besten Ladestopps und optimiert so die Reisezeit. Und wer die fünf Rekuperationsstufen durchschaltet, erlebt die volle Bandbreite des Bremsens beim elektrischen Fahren. In der schwächsten Stufe segelt der EQA Kilometer weit, sobald man den Fuß hebt. Und in der stärksten verzögert er so stark, dass man schon mal den Gurt etwas fester spürt.

Über 400 Kilometer Reichweite

Trotz der 4,46 Meter Länge wird es im Mercedes EQA hinten etwas eng. Foto: Daimler AG/dpa-mag (Daimler AG / dpa)

Zum Start gibt es den EQA ausschließlich als 250er mit einem 140 kW/190 PS starken Motor im Bug. Gespeist wird der aus einem Akku mit einer Kapazität von 66,5 kWh, der an der Gleichstromsäule im besten Fall in 30 Minuten zu 80 Prozent geladen ist und im WLTP-Zyklus für 426 Kilometer reicht. Mit dem spontanen Antritt von 375 Nm beschleunigt der EQA in 8,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Und ohne die sonst oft übliche Trägheit bei höherem Tempo zieht er weiter durch, bis ihm die Elektronik bei 160 km/h den Stecker zieht. Dabei stören die 400 Kilogramm Mehrgewicht nicht. Im Gegenteil: Weil sie den Schwerpunkt senken, fährt der EQA besser durch enge Kurven. Und auf der Geraden liegt er damit stabiler auf der Straße und wirkt entsprechend souveräner. Wie bei den konventionellen Modellen will Mercedes die Palette aber etwas weiter auffächern. So stellen die Schwaben eine Version mit über 500 Kilometern Reichweite in Aussicht und eine mit zwei Motoren und dann mehr als 200 kW/272 PS und Allradantrieb. Und wer mehr Platz braucht, bekommt bald auch einen EQB, dem der GLB als Basis dient.

Fazit: Kompromiss ohne Nebenwirkungen

Der Mercedes EQA hat einen Akku mit einer Kapazität von 66,5 kWh, der an der Gleichstromsäule im besten Fall in 30 Minuten zu 80 Prozent geladen ist und im WLTP-Zyklus für 426 Kilometer reicht. Foto: Daimler AG/dpa-mag (Daimler AG / dpa)

Ein moderner Antrieb in einem konventionellen Auto - der EQA ist zwar nur ein Kompromiss, aber ein guter. Und immerhin kommt Mercedes damit seinen Konkurrenten von Audi und BMW in diesem Kompaktsegment deutlich zuvor. Auf Dauer allerdings wird es mit umgerüsteten Standardmodellen nicht mehr gehen. Das wissen auch die Schwaben und ziehen daraus ihre Konsequenzen: Wenn im Herbst der EQS zur S-Klasse stößt, nutzt er eine eigene Elektro-Architektur.

Datenblatt: Mercedes EQA 250

Motor und Antrieb: Elektroantrieb Max. Leistung: 140 kW/190 PS Max. Drehmoment: 375 Nm Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Eingang-Getriebe

Maße und Gewichte Länge: 4462 mm Breite: 1834 mm Höhe: 1620 mm Radstand: 2729 mm Leergewicht: 2040 kg Zuladung: 430 kg Kofferraumvolumen: 340-1320 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,9 s Durchschnittsverbrauch: 17,7 kWh/100 km Reichweite: 426 km Batteriekapazität: 66,5 kWh CO2-Emission: 0 g/km Kraftstoff: Strom Schadstoffklasse: Euro6d temp Effizienzklasse: A+

Kosten: Preis des EQA 250: 47.541 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: Acht Airbags, ESP, Spurhalte- und Abstandsregelung Komfort: Klimaanlage, Digitale Instrumente, Sitzheizung

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke

© dpa-infocom, dpa:210309-99-747064/9