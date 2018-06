Blau mit grünem Streifen

Kontrollsäulen für Lkw-Maut nicht mit Blitzern verwechseln

Messsäulen an den Bundesstraßen werden oft für Blitzer gehalten. Doch manchmal befinden sich am Straßenrand auch Säulen, die die Lkw-Maut kontrollieren. Zu erkennen ist der Unterschied etwa an der Farbe.